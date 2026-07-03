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7-8 Temmuz tarihlerinde Ankara'da gerçekleştirilecek NATO Zirvesi öncesinde Kadın Dayanışma Komiteleri'nin yaptığı paylaşım sosyal medyada geniş yankı uyandırdı.

Komite, X (eski adıyla Twitter) hesabından yayımladığı açıklamada NATO'ya yönelik sert eleştirilerde bulundu. Paylaşıma eşlik eden videoda ise kadınların taşıdığı pankartlar ve attıkları sloganlar yer aldı.

"NATO ÖLÜM DEMEKTİR" İFADESİ KULLANILDI

Kadın Dayanışma Komiteleri tarafından yapılan açıklamada, NATO'nun faaliyetlerine ilişkin ağır eleştiriler yöneltildi. Paylaşımda şu ifadeler kullanıldı:

"NATO, girdiği her yere kan, kin, sömürüyü ve şiddeti taşıyan; sebep olduğu savaşlarda kadınlara en ağır karanlığı yaşatan bir savaş makinesidir. NATO ölüm demektir."

Açıklamada ayrıca Türkiye'de NATO'nun istenmediği belirtilerek, kadınlar mücadeleye davet edildi.

VİDEODA SLOGANLAR DİKKAT ÇEKTİ

Yaklaşık 38 saniyelik videoda bir grup kadının pankartlarla yürüdüğü ve NATO karşıtı sloganlar attığı görüldü. Görüntülerde, "NATO'ya hayır" ve benzeri mesajların öne çıktığı dikkat çekti.

Kadın Dayanışma Komiteleri, açıklamasının sonunda ise "Yaşamı ve emeği için mücadele eden tüm kadınları ülkemiz ve onurumuz için mücadeleye davet ediyoruz." çağrısında bulundu.

ZİRVE ÖNCESİ TARTIŞMA BÜYÜYOR

Ankara'nın ev sahipliği yapacağı NATO Zirvesi öncesinde yapılan paylaşım, sosyal medya kullanıcıları arasında farklı görüşlerin dile getirilmesine neden oldu. Bir kısım kullanıcı açıklamaya destek verirken, bazı kullanıcılar ise paylaşıma tepki gösterdi.

Kadın Dayanışma Komiteleri'nin paylaşımı, zirve öncesinde NATO tartışmalarını yeniden gündemin üst sıralarına taşıdı.