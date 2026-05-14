Yeniçağ'ı haber kaynağınız olarak eklemek için tıklayın!

Gölcük Halıdere’de 23 Aralık 2022 tarihinde bir restoranda işlenen eş cinayetiyle ilgili dava sonuçlandı. Kocaeli 4. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen karar duruşmasında, eşini öldüren Şafak Budak (53) ve suçu önce üstlenmeye çalışan ağabeyi Niyazi Budak hazır bulundu.

"ÇOCUKLARIN SENDEN OLDUĞU NE MALUM" SÖZÜ TAHRİK SAYILDI

Duruşmada esas hakkındaki mütalaasını sunan savcı, çiftin 9 yıllık evli olduğunu ve aldatma iddiaları üzerine Türkiye'ye döndüklerini belirtti. Olay günü konuşma bahanesiyle dışarı çıkarılan Kıymet Budak’ın (33), çıkan tartışma sırasında eşi tarafından ruhsatsız silahla vurularak öldürüldüğü kaydedildi.

Sanık Şafak Budak, savunmasında eşinin kendisine sadakatsizlik yaptığını ve olay gecesi çocukların velayetini istediğinde, "Çocukların senden olduğu ne malum" cevabını aldığını, bu söz üzerine kendisini kaybettiğini ileri sürdü.

11 YAŞINDAKİ KIZIN TANIKLIĞI KARARI ETKİLEDİ

Duruşmada tanık olarak dinlenen çiftin 11 yaşındaki kızı S.S. Budak’ın beyanları davanın seyrini değiştirdi. Küçük kızın, annesinin başka bir ilişkisi olduğunu babasına kendisinin anlattığını söylemesi, mahkeme tarafından "sadakat yükümlülüğünün ihlali" ve "haksız tahrik" unsuru olarak değerlendirildi.

"Resmi nikahlı eşe ve kadına karşı kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis istemiyle yargılanan sanığa, eylemi haksız tahrik altında işlediği gerekçesiyle 20 yıl hapis cezası verildi. Sanık ayrıca "ruhsatsız silah bulundurma" suçundan 2 yıl daha ceza alarak toplamda 22 yıl hapse mahkum edildi.

Kardeşini korumak için suçu üstlendiği belirlenen ağabey hakkında, Türk Ceza Kanunu'ndaki "yakın akrabayı koruma" hükmü uyarınca ceza verilmesine yer olmadığına hükmedildi.

KİMSESİZLER MEZARLIĞINA DEFNEDİLMİŞTİ

Cinayetin ardından hayatını kaybeden Kıymet Budak’ın cenazesi, günlerce hiçbir yakını tarafından teslim alınmamış, bunun üzerine savcılık talimatıyla belediye ekipleri tarafından defnedilmişti. Mahkeme süreciyle birlikte, trajik olayda sanığın "tasarlayarak öldürme" suçuna dair yeterli delil bulunmadığı kanaatine varılarak karar kesinleşmiş oldu.