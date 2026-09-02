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Kaynak: İHA

Muğla'nın Menteşe ilçesinde yaşayan Berfin Zelal Kaya'dan haber alamayan arkadaşları, durumdan şüphelenerek kadının evine gitti. Balkondan içeri giren arkadaşları, Kaya ile eski erkek arkadaşı Mehmet Akkaya’nın (30) cansız bedenleriyle karşılaştı. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen sağlık ekipleri, iki kişinin de hayatını kaybettiğini belirledi.

BARIŞMA BAHANESİYLE EVE GİTMİŞ

Ekiplerin ilk incelemelerine göre, Mehmet Akkaya'nın barışma bahanesiyle eve geldiği ve çıkan tartışma sonucu yanında getirdiği ateşli silahla Berfin Zelal Kaya’yı katlettikten sonra aynı silahla kendi yaşamına son verdiği saptandı. Olay yerindeki incelemelerin ardından Adli Tıp Kurumuna kaldırılan Kaya’nın cenazesi, otopsi işlemlerinin bitmesiyle Malatya’daki ailesine teslim edildi.

GÖZYAŞLARI İÇİNDE TOPRAĞA VERİLDİ

Genç kadın için Malatya'nın Arguvan ilçesine bağlı Güngören Mahallesi'nde cenaze töreni gerçekleştirildi. Arguvan Belediye Başkanı Ersoy Eren’in de katıldığı törenin ardından Kaya’nın naaşı aile mezarlığında defnedildi. Cenazede genç kadının yakınları derin bir üzüntü yaşadı.