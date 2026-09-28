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Kaynak: AA / DHA / İHA

Olay, 6 Şubat 2023 günü Atakum ilçesi Büyükoyumca Mahallesi’nde meydana geldi. Bir gemide aşçıbaşı olan T.T. ile evli Muradiye Terzi, evinin kapısının önünde göğsünden tabancayla vurulmuş halde bulundu.

İhbar üzerine bölgeye sağlık ekipleri sevk edildi. Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’ne kaldırılan Terzi, yapılan müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Polis ekipleri, cinayet şüphelisinin daha önce sitede apartman görevlisi olarak çalışan Murat Demir olduğunu belirledi. Olaydan bir gün sonra teslim olan Demir, emniyetteki işlemlerinin ardından tutuklandı.

Demir’in ifadesinde silahı Muradiye Terzi’nin elinden aldığını ve kurusıkı zannederek iki kez ateşlediğini söylediği öğrenildi.

CİNAYETTEN ÖNCE ŞİKAYETLERDE BULUNMUŞ

Soruşturma kapsamında Muradiye Terzi’nin olaydan önce yaklaşık 3 ay boyunca Murat Demir hakkında emniyet ve savcılığa çeşitli suçlardan şikayette bulunduğu ortaya çıktı.

Terzi’nin Demir hakkında “Hakaret”, “Mala zarar verme”, “Israrlı takip” ve “Hukuki alacağın tahsili amacıyla yağma nedeniyle tehdit” suçlarından şikayetçi olduğu belirlendi.

Samsun Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturmanın ardından Demir hakkında “Kadına karşı kasten öldürme” suçundan ağırlaştırılmış müebbet ve “Ruhsatsız silah bulundurma” suçundan 3 yıla kadar hapis cezası istemiyle iddianame düzenlendi.

KAMERA KAYITLARI İDDİANAMEDE YER ALDI

Olay sonrası güvenlik kamerası görüntülerinin incelenmesinde, Demir’in 5 Şubat günü saat 21.00 sıralarında binaya girdiği ve gece yarısından sonra 00.30 sıralarında çıktığı belirtildi.

Görüntülerde Demir’in sol elinde üzerinde tabanca olduğu, belindeki bir kabartıyı sabitlediğinin görüldüğü iddianamede yer aldı. Murat Demir’in cinayet saatine kadar siteye 3 kez girip çıktığı da iddianamede belirtildi.

HAKKINDA 5 AYRI SUÇTAN DAHA DAVA AÇILDI

Murat Demir hakkında Muradiye Terzi’ye yönelik cinayet tarihine kadar olan eylemleri nedeniyle “Hakaret”, “Mala zarar verme”, “Israrlı takip” ve “Hukuki alacağın tahsili amacıyla yağma nedeniyle tehdit” suçlarından da dava açıldı.

Dosyaların 3’üncü Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen davayla birleştirildiği belirtildi.

Demir’in Terzi’ye farklı zamanlarda “Evine kimi aldın da kapıyı açmıyorsun”, “Kapıyı açmazsan seni öldüreceğim” ve “Benden aldığın paraları geri ödeyeceksin” şeklinde mesajlar gönderdiği, ayrıca Terzi’nin otomobiline zarar verdiği aktarıldı.

AĞIRLAŞTIRILMIŞ MÜEBBET VE 11 YIL HAPİS CEZASI

Davanın karar duruşması 4 Kasım 2025’te görüldü. Mahkeme heyeti, Demir’e “Kadına karşı tasarlayarak kasten öldürme” suçundan ağırlaştırılmış müebbet, “Ruhsatsız silah bulundurma” suçundan 3 yıl, “Hakaret” suçundan 2 yıl, “Mala zarar verme” suçundan 3 yıl, “Israrlı takip” suçundan 2 yıl ve “Hukuki alacağın tahsili amacıyla yağma nedeniyle tehdit” suçundan 1 yıl hapis cezası verdi.

İSTİNAF İKİ SUÇ YÖNÜNDEN KARARI BOZDU

Tarafların kararı istinafa taşımasının ardından dosya Samsun Bölge Adliye Mahkemesi 1’inci Ceza Dairesi tarafından incelendi. Mahkeme, “Hakaret” ve “Mala zarar verme” suçlarından verilen cezaların yeniden değerlendirilmesine hükmetti ve bu yönlerden kararı bozdu. Böylece dosyada istinaf incelemesi sonucunda iki suç yönünden yeniden değerlendirme süreci başladı.