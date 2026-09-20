Yeniçağ Gazetesi
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İstanbul'da 17 ilçede elektrikler kesilecek: Saatlerce gelmeyecek

İstanbul'da yaşayanları ilgilendiren kesinti programı açıklandı. 21 Eylül'de 17 ilçenin çok sayıda mahalle ve sokağında elektrikler kesilecek. Bazı bölgelerde kesinti 9 saate kadar sürecek.

Kaynak: Haber Merkezi
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İstanbul'da 17 ilçede elektrikler kesilecek: Saatlerce gelmeyecek - Resim: 1

Boğaziçi Elektrik Dağıtım A.Ş. (BEDAŞ), İstanbul'da 21 Eylül'de gerçekleştirilecek planlı elektrik kesintilerinin programını duyurdu. Bakım ve yatırım çalışmaları nedeniyle birçok mahalle ve sokakta saatlerce elektrik verilemeyecek.

Kesintiler ilçelere göre farklı saatlerde uygulanacak. Bazı bölgelerde çalışmaların 9 saate kadar sürmesi planlanıyor.

KESİNTİLER 18.00'E KADAR SÜRECEK

BEDAŞ'ın programına göre kesintilerin başlangıç ve bitiş saatleri ilçelere göre değişecek. En erken kesinti 07.00'de Güngören'de başlayacak. Arnavutköy, Küçükçekmece ve Sarıyer'deki bazı bölgelerde ise çalışmaların 18.00'e kadar sürmesi planlanıyor.

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İstanbul'da 17 ilçede elektrikler kesilecek: Saatlerce gelmeyecek - Resim: 2

21 EYLÜL İSTANBUL ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

ARNAVUTKÖY – 09.00-18.00

Hacımaşlı Mahallesi, Hacımaşlı Sokak; Haraççı Mahallesi'nde Akyar, Akça, Alev, Altan, Azer, Başer, Behiçe, Bekdemir, Beykan, Cenap, Felak, Göçmenkent, Haraççı, Haraççı-Hadımköy Yolu, Harika, Hatmi, Hazin, Kandilli, Nilsu, Sanem, Sarı Mimoza, Sefinye, Serkan, Seyitgazi, Solmaz, Sümer, Terzi, Tılsım, Tınaz, Utku, Yeşilbelde, Çolak, Şenkaya ve çevresi.

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AVCILAR – 09.00-17.00

Cihangir Mahallesi'nde Arpacı, Bebe, Hardal, Keramet, Çiğdem; Merkez Mahallesi'nde Estim, Keramet, Pınar, Tıpatıp, Çiğdem sokakları ve çevresi.

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İstanbul'da 17 ilçede elektrikler kesilecek: Saatlerce gelmeyecek - Resim: 4

BAĞCILAR – 09.00-17.00

Göztepe Mahallesi Maslak Sokak ile Bağlar Mahallesi ve çevresi.

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BAKIRKÖY – 09.00-17.00

Ataköy 2-5-6. Kısım Mahallesi, 19 Mayıs Sokak ve çevresi.

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İstanbul'da 17 ilçede elektrikler kesilecek: Saatlerce gelmeyecek - Resim: 6

BEŞİKTAŞ – 09.00-17.00

Muradiye Mahallesi Muradiye Deresi Sokak ile Dikilitaş Mahallesi Dikilitaş Sokak ve çevresi.

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İstanbul'da 17 ilçede elektrikler kesilecek: Saatlerce gelmeyecek - Resim: 7

BEYLİKDÜZÜ – 09.00-17.00

Kavaklı Mahallesi, Turgut Özal, İdil, İkram sokakları ve çevresi.

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İstanbul'da 17 ilçede elektrikler kesilecek: Saatlerce gelmeyecek - Resim: 8

ESENLER – 09.00-17.00

Fevzi Çakmak Mahallesi'nde 1105, 1107, 1107/1, 1108, Atışalanı; Menderes Mahallesi'nde 301, 302, 304, Atışalanı, Ömer Seyfettin, İnönü; Mimar Sinan Mahallesi'nde 76, 78, İstanbul; Nine Hatun Mahallesi'nde 163, 164, Aziziye, Seyit Onbaşı, İnönü; Yavuz Selim Mahallesi'nde İstanbul Sokak ve çevresi.

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İstanbul'da 17 ilçede elektrikler kesilecek: Saatlerce gelmeyecek - Resim: 9

ESENYURT – 09.00-17.00

Koza Mahallesi 1638. Sokak; Akçaburgaz Mahallesi 1591, 3038, 3088. sokaklar; Saadetdere Mahallesi 2, 86, Abdi İpekçi, Marmara sokakları ve çevresi.

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İstanbul'da 17 ilçede elektrikler kesilecek: Saatlerce gelmeyecek - Resim: 10

FATİH – 09.00-17.00

Beyazıt Mahallesi Yeniçeriler ve Çarşıkapı; Molla Fenari Mahallesi Çarşıkapı ve İskender Boğazı sokakları ile çevresi.

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İstanbul'da 17 ilçede elektrikler kesilecek: Saatlerce gelmeyecek - Resim: 11

GAZİOSMANPAŞA – 11.00-18.00

Hürriyet Mahallesi Rumeli Sokak ve çevresi.

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İstanbul'da 17 ilçede elektrikler kesilecek: Saatlerce gelmeyecek - Resim: 12

GÜNGÖREN – 07.00-15.00

Güneştepe Mahallesi'nde Çavuş, Başak, Başaran, Kamer, Kardeşler, Konak, Kutlu, Kuyaç, Kuzgun, Kültür, Küçüktaş; Mareşal Çakmak Mahallesi'nde Kardeşler, Koca Yusuf, Kubilay, Selim, Şirin sokakları ve çevresi.

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İstanbul'da 17 ilçede elektrikler kesilecek: Saatlerce gelmeyecek - Resim: 13

KAĞITHANE – 09.30-15.00

Merkez Mahallesi Akçay, Asude, Bahtiyar, Kağıthane, Nihan, Sümer, Uğur sokakları ve çevresi.

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İstanbul'da 17 ilçede elektrikler kesilecek: Saatlerce gelmeyecek - Resim: 14

KÜÇÜKÇEKMECE – 09.00-18.00

Cennet Mahallesi'nde 609, 610, 611, Okul, İmaret; Yeni Mahalle Mahallesi'nde 3. Çeşme, Hatboyu, Sarıkaya, Türbe, İmaret, İnönü sokakları ve çevresi.

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İstanbul'da 17 ilçede elektrikler kesilecek: Saatlerce gelmeyecek - Resim: 15

SARIYER – 09.00-18.00

Demirciköy Mahallesi Akgöl Yaylası, Anastos Yaylası, Argın Yaylası, Güvende Yaylası, Keyfalan Yaylası, Çakmak Taşı, Çambaşı Yaylası sokakları ve çevresi.

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İstanbul'da 17 ilçede elektrikler kesilecek: Saatlerce gelmeyecek - Resim: 16

SULTANGAZİ – 10.00-18.00

Cebeci Mahallesi'nde 2488, 2510, 2510/1, Z Sokak; Uğur Mumcu Mahallesi'nde 2142, 2143, 2144, I Sokak ve çevresi.

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İstanbul'da 17 ilçede elektrikler kesilecek: Saatlerce gelmeyecek - Resim: 17

ŞİŞLİ – 09.00-17.00

Teşvikiye Mahallesi Barakalar, Muradiye Dere sokakları ve çevresi.

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İstanbul'da 17 ilçede elektrikler kesilecek: Saatlerce gelmeyecek - Resim: 18

ZEYTİNBURNU – 09.00-17.00

Merkezefendi Mahallesi G/42, G/43, G/49, G/51, G/52, G/53, G/54, G/55, G/56, Gümüşsuyu Davutpaşa, Mevlana, Mevlevihane sokakları ve çevresi.

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