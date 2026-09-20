İstanbul'da 17 ilçede elektrikler kesilecek: Saatlerce gelmeyecek

Boğaziçi Elektrik Dağıtım A.Ş. (BEDAŞ), İstanbul'da 21 Eylül'de gerçekleştirilecek planlı elektrik kesintilerinin programını duyurdu. Bakım ve yatırım çalışmaları nedeniyle birçok mahalle ve sokakta saatlerce elektrik verilemeyecek.

Kesintiler ilçelere göre farklı saatlerde uygulanacak. Bazı bölgelerde çalışmaların 9 saate kadar sürmesi planlanıyor.

KESİNTİLER 18.00'E KADAR SÜRECEK

BEDAŞ'ın programına göre kesintilerin başlangıç ve bitiş saatleri ilçelere göre değişecek. En erken kesinti 07.00'de Güngören'de başlayacak. Arnavutköy, Küçükçekmece ve Sarıyer'deki bazı bölgelerde ise çalışmaların 18.00'e kadar sürmesi planlanıyor.