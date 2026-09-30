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Kaynak: AA / DHA / İHA

Anadolu Ajansının (AA) Global İletişim Ortağı olduğu, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, T3 Vakfı ile Savunma Teknolojileri Mühendislik ve Ticaret AŞ yürütücülüğündeki TEKNOFEST Güneydoğu, Şanlıurfa GAP Havalimanı'nda başladı. Festival 30 Eylül-4 Ekim tarihleri arasında çeşitli gösteri, sergi ve teknoloji yarışmalarına ev sahipliği yapacak.

"DÜNYANIN EN İLERİ ÇALIŞMALARINA TÜRKİYE'NİN İMZASINI ATACAĞIZ"

Festivalin açılışında konuşan Kacır, Şanlıurfa'da bilimin, teknolojinin, üretmenin ve başarmanın heyecanının yaşandığını belirtti.

Milli Teknoloji Hamlesi kapsamında Türkiye'nin savunma sanayisi, otomotiv, uzay ve havacılık alanlarında geliştirdiği projelere dikkat çeken Kacır, BAYRAKTAR, AKINCI, Kızılelma, HÜRJET, ANKA, GÖKBEY, KAAN, ANADOLU, HİSAR, SİPER, Togg, İMECE ve TÜRKSAT 6A gibi projeleri örnek gösterdi.

Kacır, Türkiye'nin yapay zeka, kuantum, biyoteknoloji, yarı iletkenler, ileri malzemeler, uzay ve havacılık teknolojilerinde dünyanın en ileri çalışmalarına imza atacağını söyledi.

"BİZE DÜŞEN GENÇLİĞİN ÖNÜNÜ AÇMAK"

TEKNOFEST kuşağının Türkiye'nin geleceğinde önemli bir rol üstleneceğini belirten Kacır, gençlerin bilim ve teknoloji alanında ilerlemesinin desteklenmesi gerektiğini ifade etti.

Kacır, "Bize düşen de işte bu gençliğin önünü açmaktır." diyerek, TEKNOFEST'lerle gençlerin teknolojiye yönelik ilgisinin desteklendiğini dile getirdi.

ŞANLIURFA'DAN BİRLİK VE KARDEŞLİK MESAJI

Konuşmasının önemli bölümünde birlik ve beraberlik vurgusu yapan Kacır, Türkiye'nin çevresinde savaş ve çatışmaların yaşandığı bir dönemde kardeşliğin önemine dikkat çekti.

Kacır, milleti birbirinden ayırmaya çalışanlara karşı en güçlü cevabın kardeşlik olduğunu belirterek şunları söyledi:

"Birliğimize daha sıkı sarılacak, kardeşliğimizi daha da büyüteceğiz. Buradan, Bereketli Hilal'in kalbinden, Şanlıurfa'dan haykırıyoruz. Bu coğrafyayı başkalarının oyunlarına asla teslim etmeyeceğiz. Türkler, Kürtler, Araplar kardeşliğimizden taviz vermeyeceğiz. Bizler bu toprakların ev sahipleriyiz."

Kacır, Türkiye'nin bilim ve teknoloji alanındaki hedeflerine de değinerek, "Durmak, vazgeçmek, hedeflerimizden geri dönmek yok. Daha çok çalışacağız, üreteceğiz. Birlikte, omuz omuza, el ele Türkiye'yi bilimde ve teknolojide zirveye taşıyacağız." ifadelerini kullandı.