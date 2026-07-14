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Kaynak: İHA

Belediyenin yapı kontrol ekipleri, hem saha denetimleri hem de gelen ihbarlar doğrultusunda belirlediği kaçak yapılara yönelik operasyonlarını son olarak Ürünlü ve Yaylacık mahallelerinde gerçekleştirdi.

Ürünlü Mahallesi: Tarım arazisi üzerine izinsiz olarak inşa edilen 300 metrekarelik kaçak yapı, ekipler tarafından yerle bir edildi.

Yaylacık Mahallesi: Bölgede kaçak olarak faaliyet gösteren 2 bin metrekarelik geri dönüşüm fabrikası, belediye ekiplerinin gerçekleştirdiği çalışma ile yıkıldı.

Kısmi Yıkım: Yine Yaylacık’ta bulunan ve fabrika olarak kullanılan bin metrekarelik bitişik nizam yapıda da gerekli yasal prosedürler çerçevesinde kısmi yıkım işlemi uygulandı.

GENİŞ GÜVENLİK ÖNLEMLERİ ALTINDA YIKIM

Gerçekleştirilen yıkım operasyonları sırasında herhangi bir olumsuzluğun yaşanmaması için polis, zabıta ve sağlık ekipleri bölgede hazır bulundu. Nilüfer Belediyesi yetkilileri, kent estetiğini bozan ve mevzuata aykırı şekilde yükselen yapılara karşı tavizsiz tutumlarını sürdüreceklerini belirtti.

"KAÇAK YAPILAŞMAYA TAVİZ YOK"

Nilüfer Belediyesi, kaçak yapılaşma ile mücadelenin hem halk sağlığı hem de doğal kaynakların korunması açısından kritik öneme sahip olduğunu vurguluyor. Belediye, yasal mevzuata aykırı tüm yapılarla ilgili denetimlerin artarak devam edeceğini ve tespit edilen alanlarda yıkım işlemlerinin kararlılıkla süreceğini kamuoyuna duyurdu.

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