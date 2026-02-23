Son olarak Adalet Bakanlığı’na Yılmaz Tunç yerine Akın Gürlek, İçişleri Bakanlığı’na ise Ali Yerlikaya yerine Mustafa Çiftçi atanmıştı. Fakat son günlerde kulislerdeki kabine hareketliliği devam ediyor.

Bu sefer ki kabine değişikliği ise son dönemlerin eleştirilen bakanları arasında yer alan Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy oldu.

ELEŞTİRİLERİN ODAĞINDAYDI

Kartalkaya'daki Grand Kartal Otel'de çıkan yangında 78 kişinin hayatını kaybetmesinde Bakan Ersoy'un sorumluluğu olduğu gerekçesiyle ailelerin yakınları Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy hakkında suç duyurusunda bulunmuştu. Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy’un, 1.5 milyar lira değerindeki lüks yatını sahibi olduğu Bodrum Maxx Royal Oteli’nin önüne demirlemesi de gündemde eleştirilen bir konu olmuştu.

İKİ BAKANLIĞA AYILACAK İDDİASI

Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy’un görevden alınabileceği Ankara kulislerinde konuşulan en önemli konular arasında yer alıyor. Kültür ve Turizmin 2 bakanlığa ayrılabileceği de kulislerde konuşulan bir diğer konu oldu. Ersoy’un yerine İçişleri Bakan Yardımcısı Bülent Turan’ın getirilebileceği kulislerde iddia ediliyor. Son kararın ise Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da olduğu ve ilerleyen günlerde bir adım atabileceği öne sürülüyor. Diğer adayın ise kim olduğu şu anda bilinmiyor.

Bülent Turan ise İçişleri Bakanlığı yardımcılığı döneminde Ali Yerlikaya ile arasının kötü olduğu kulislerde biliniyordu. Yerlikaya’nın gidişinin ardından Turan’ın, Çiftçi’nin ekibinde yer almaya devam etmesi de dikkat çekiyor. Turan’a yeni bakanlık verilirse, Yerlikaya savaşında kazanan taraf olacak.

ERSOY DIŞINDA, MAHİNUR ÖZDEMİR GÖKTAŞ DA GİDECEKLAR ARASINDA

Mehmet Akif Ersoy’un dışında kulislerde konuşulan bir diğer isim ise Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş oldu. Göktaş’ın da son dönemdeki politikaları eleştirilen konular arasında yer alıyor.