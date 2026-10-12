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Kaynak: Haber Merkezi

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplandı. Saray'daki toplantı saat 14.40'ta başladı. Toplantıda fon soruşturması ve tasfiye süreciyle ilgili değerlendirmeler yapılması bekleniyor.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz başkanlığında yapılan Fon Koordinasyon Kurulu toplantılarından çıkan sonuçların ve yapılabilecek başka kanuni düzenlemelerin değerlendirilebileceği de belirtiliyor.

GÜNDEMDE SÜREÇ DE VAR

Kabine toplantısında iktidarın "Terörsüz Türkiye" olarak isimlendirdiği süreç de ele alınacak.

Yasal adımların atılması için alınacak Milli Güvenlik Kurulu kararı öncesinde, terör örgütü PKK'nin silah bırakmasına ilişkin istihbarat raporları değerlendirilecek.

Toplantıda Rusya-Ukrayna Savaşı, Yemen'deki Husi güçlerinin Suudi Arabistan'a dönük saldırıları gibi bölgesel güvenlik konuları da ele alınacak.