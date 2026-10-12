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Kaynak: DHA

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İtalya'nın başkenti Roma'da düzenlenen Dünya Gıda Forumu Açılış Töreni'ne video mesaj gönderdi. Erdoğan, gıda güvenliği, israfla mücadele ve Türkiye'nin bu alanda yürüttüğü çalışmalara ilişkin açıklamalarda bulundu.

"MİLLİ GÜVENLİĞİMİZİN TEMEL UNSURU"

Dünyada milyonlarca insanın temel gıdaya ulaşmak için mücadele ettiğini belirten Erdoğan, buna karşın gıda israfının arttığına dikkat çekti.

Erdoğan, "Türkiye olarak bu gerçekten hareketle güvenli gıdaya erişimi sadece bir arz meselesi olarak değil, milli güvenliğimizin temel unsuru olarak görüyor, bu yönde adımlarımızı atıyoruz. Atalarımızın yaptığı gibi nimeti kıymet olarak gören anlayışı tesis etmenin gayretindeyiz" dedi.

HER YIL 1,5 MİLYAR TON GIDA İSRAF EDİLİYOR

Gıda israfının yüzde 60'ının evlerde gerçekleştiğini aktaran Erdoğan, dünyada her yıl yaklaşık 1,5 milyar ton gıdanın kaybedildiğini veya israf edildiğini söyledi. Türkiye'nin üretim ve verimliliğin yanı sıra gıda kaybı ve israfıyla mücadeleye de önem verdiğini belirtti.

Erdoğan, 2020'de başlatılan "Gıdanı Koru Sofrana Sahip Çık" girişiminin ardından ekmek israfının yüzde 18 azaltıldığını ifade etti. Emine Erdoğan'ın öncülüğünde 9 yıl önce başlatılan Sıfır Atık Hareketi'nin de küresel farkındalığa katkı sunduğunu söyledi.

MEHDİ EKER İÇİN DESTEK İSTEDİ

9-20 Kasım tarihlerinde Antalya'da düzenlenecek COP31'e de değinen Erdoğan, gıda güvenliği ile iklim taahhütlerini ortak zeminde buluşturmayı hedeflediklerini kaydetti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ayrıca, BM Gıda ve Tarım Teşkilatı genel direktörlüğü seçimleri için Türkiye'nin adaylığını açıkladığını belirterek, "Ülkemizde uzun yıllar Tarım Bakanlığı görevini başarıyla yürüten Dr. Mehdi Eker'e desteklerinizi bekliyoruz" ifadelerini kullandı.