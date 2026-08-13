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Ankara kulislerinde kabine revizyonuna ilişkin yeni iddialar gündeme geldi. AK Parti kulislerinde konuşulan değerlendirmelere göre bazı bakanlıklarda görev değişikliği beklentisi öne çıkarken, özellikle Murat Kurum, Mehmet Fatih Kacır, Osman Aşkın Bak ve Ömer Bolat'ın isimleri dikkat çekiyor.

BYD KRİZİNİN KABİNEYE YANSIDIĞI İDDİASI

Gazete Pencere'nin aktardığı kulis bilgilerine göre, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır'ın görevden ayrılabileceği öne sürüldü.

İddiaya göre Çinli otomotiv devi BYD'nin Manisa'da kurmayı taahhüt ettiği 1 milyar dolarlık fabrika yatırımını askıya almasının ardından yaşanan sürecin bu değerlendirmede etkili olduğu konuşuluyor.

Kulislerde, Kacır'ın yerine Savunma Sanayii Başkanı Haluk Görgün'ün getirilebileceği iddia edildi.

MURAT KURUM İÇİN YENİ GÖREV KONUŞULUYOR

Kabine değişikliği iddialarında öne çıkan isimlerden biri de Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum oldu.

Kulislere göre Murat Kurum'un Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı görevine getirilebileceği öne sürülürken, bu değerlendirmede Kanal İstanbul projesine ilişkin sürecin etkili olduğu iddia edildi.

İKİ BAKANLIK İÇİN DAHA DEĞİŞİM İDDİASI

Kulislerde Gençlik ve Spor Bakanlığı'nda da değişiklik beklentisi bulunduğu öne sürülüyor. Mevcut Bakan Osman Aşkın Bak'ın yerine yeni bir ismin atanabileceği konuşuluyor.

Ayrıca Ticaret Bakanı Ömer Bolat'ın da görev değişikliği beklenen isimler arasında yer aldığı iddia edildi.

GÖZLER RESMİ AÇIKLAMALARDA

AK Parti kulislerinde konuşulan bu iddialara ilişkin henüz resmi bir açıklama yapılmadı. Kabine değişikliğine yönelik değerlendirmelerin önümüzdeki süreçte netlik kazanıp kazanmayacağı merakla takip ediliyor.