Konyaspor'a deplasmanda 2-0 yenildiği maçın ardından Juventus rövanşının hazırlıklarına başlayan Galatasaray'da Victor Osimhen'in durumu belli oldu.
OSIMHEN YENİLEME ANTRENMANINA KATILDI
Ağrıları nedeniyle Konyaspor maçında riske edilmeyerek kadroya alınmayan Osimhen'in bugün gerçekleştirilen yenileme antrenmanına katıldığı açıklandı.
REJENARASYON GRUBUYLA SALONDA ÇALIŞTI
Antrenmanda Osimhen'in rejenarasyon grubuyla birlikte salonda çalıştığı belirtildi.
JUVENTUS MAÇINDA KADRODA OLACAK
Golcü oyuncunun bir aksilik olmazsa Juventus maçının kadrosunda yer alması bekleniyor.