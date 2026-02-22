Konyaspor'a deplasmanda 2-0 yenildiği maçın ardından Juventus rövanşının hazırlıklarına başlayan Galatasaray'da Victor Osimhen'in durumu belli oldu.

OSIMHEN YENİLEME ANTRENMANINA KATILDI

Ağrıları nedeniyle Konyaspor maçında riske edilmeyerek kadroya alınmayan Osimhen'in bugün gerçekleştirilen yenileme antrenmanına katıldığı açıklandı.

Juventus maçı hazırlıkları başladı: Galatasaray'dan Osimhen açıklaması - Resim : 1

REJENARASYON GRUBUYLA SALONDA ÇALIŞTI

Antrenmanda Osimhen'in rejenarasyon grubuyla birlikte salonda çalıştığı belirtildi.

JUVENTUS MAÇINDA KADRODA OLACAK

Golcü oyuncunun bir aksilik olmazsa Juventus maçının kadrosunda yer alması bekleniyor.