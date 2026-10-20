Yeniçağ'ı haber kaynağınız olarak eklemek için tıklayın!

Kaynak: Haber Merkezi

Kripto para birimi Bitcoin’in 10-15 yıllık dönemde yıllık bileşik getirisinin yüzde 10 olacağını J.P. Morgan Asset Management tahmin etti.

Kurum tarafından yapılan tahminlerde Bitcoin’in ABD büyük ölçekli şirket hisseleri ve altından daha yüksek getiri sağlayabileceği ifade edildi.

JPMorgan Chase'in yatırım yönetimi birimi tarafından yayımlanan 2027 Uzun Vadeli Sermaye Piyasası Varsayımları raporunda, Bitcoin için yıllık aritmetik getiri beklentisi yüzde 20,9, yıllıklandırılmış oynaklık tahmini ise yüzde 55 olarak öngörüldü.

Hisse senetleri ve altına göre Bitcoin’in yıllık bileşik getiri tahmini yüzde 10 olarak tahmin edilirken, ABD büyük ölçekli şirket hisseleri için yüzde 7,5, altın için yüzde 5,5 ve ABD gayrimenkul yatırım ortaklıkları (REIT) için yüzde 8,2 kazanç beklentisi olduğu aktarıldı.

Tahminler ışığında Bitcoin'in uzun vadeli getiri potansiyelinin söz konusu geleneksel varlık sınıflarının üzerinde değerlendirildiğini aktarıldı. Yıllık oynaklık tahmini yüzde 55 J.P. Morgan Asset Management, Bitcoin için yüzde 20,9 aritmetik getiri beklentisinin yanı sıra yüzde 55 yıllıklandırılmış oynaklık öngörüldü.