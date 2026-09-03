Günümüz dünyasında artan depresyon oranları ve kronik kaygı bozuklukları, sıklıkla bireylerin kendi iç dünyalarındaki zayıflıklara ya da biyolojik dengesizliklere bağlanıyor. Ancak yazar ve gazeteci Johann Hari, dünya genelinde yürüttüğü kapsamlı araştırmalar neticesinde kaleme aldığı Kaybolan Bağlar: Depresyonun Gerçek Nedenleri ve Beklenmedik Çözümler adlı eserinde bu yaygın kabule meydan okuyor. Hari’ye göre sorun yalnızca kimyasal bir eksiklik değil; aksine modern insanın yaşam tarzıyla birlikte koparıldığı dokuz temel bağın yok olması.

HAYATLA BAĞ KURMA VURGUSU

Kitapta, depresyonun kökeninde yatan temel etkenin yalnızlaşma olduğu vurgulanıyor. Bireylerin anlamlı işlerden uzaklaşması, doğayla bağını yitirmesi, güvenli bir topluluk hissinden mahrum kalması ve geleceğe dair güvencesizlik yaşaması ruhsal çöküşü tetikleyen başlıca unsurlar arasında yer alıyor. Hari, tıp dünyasının uzun yıllardır dayattığı "yalnızca serotonin dengesizliği" teorisinin eksik kaldığını, iyileşmenin reçetesinin hap yutmaktan ziyade hayatla ve diğer insanlarla yeniden bağ kurmaktan geçtiğini savunuyor.

Yalnızca bireysel psikoterapiyi değil, toplumsal dönüşümü de merkeze alan bu yaklaşım; dayanışmanın, ortak değerler üretmenin ve doğaya dönmenin iyileştirici gücüne dikkat çekiyor. Modern şehir yaşamının getirdiği hız, yabancılaşma ve rekabet ortamı ruh sağlığımızı tehdit etmeye devam ederken, Hari’nin analizleri çıkış yolu arayanlar için yepyeni bir perspektif sunuyor.