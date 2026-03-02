Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, ekonominin dışsal şoklara karşı dirençli olduğunu belirterek, jeopolitik gelişmelerin olası geçici etkilerine karşı kurumların ön alıcı tedbirler aldığını ve sürecin yakından takip edildiğini belirtti.

Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Yılmaz makroekonomik temellerin sağlam olduğunu belirterek, ekonominin bundan önce de yaşanan birçok dışsal etkiye karşı dirençli yapısını ispat ettiğini kaydetti.

Yılmaz’ın paylaşımı şu şekilde:

“Makroekonomik temellerimiz sağlam. Ekonomimiz bundan önce de yaşanan birçok dışsal etkiye karşı dirençli yapısını ispat etti. Bölgemizde yaşanan jeopolitik gelişmelerden kaynaklanacak geçici etkilere karşı kurumlarımız ön alıcı tedbirler almış durumda. Gelişmeler yakından takip edilmeye devam edilecektir.”