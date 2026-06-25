Elektrikli araç pazarında fiyatların hızla yükseldiği bir dönemde Slate Auto, radikal bir hamleyle yeni elektrikli pikabının satış fiyatını 24 bin 950 dolar olarak belirledi. Bu fiyat etiketi, aracı ABD pazarındaki en ucuz elektrikli pikap unvanına taşırken, genel otomotiv pazarında da en erişilebilir yeni pikap seçeneği haline getirdi. Şirket, başlangıçta 20 bin doların altında bir fiyat hedeflemiş olsa da Trump yönetiminin 7 bin 500 dolarlık federal elektrikli araç vergi kredisini kaldırması üzerine stratejisinde güncellemeye gitmek zorunda kaldı. ABD'de mayıs ayı itibarıyla ortalama yeni araç fiyatının 49 bin 220 dolar, elektrikli araçların ise 54 bin 532 dolar seviyesinde olduğu düşünüldüğünde, Slate Auto'nun sunduğu rakam sektörde yeni bir referans noktası oluşturuyor. 24 Haziran itibarıyla ön sipariş süreci başlayan ve şimdiden 180 bin talebe ulaşan modelin üretimine bu yılın sonbahar aylarında başlanması planlanıyor.

OTO SEKTÖRÜNDEKİ "TRIMFLASYON" TRENDİNE MİNİMALİST BAŞKALDIRI

Sektörde opsiyonları artırarak kâr marjını yükseltme trendi olan "trimflasyon" yaklaşımını tamamen reddeden Slate Auto, otomobili adeta en yalın haliyle yeniden tasarladı. Araçta dokunmatik ekran, entegre ses sistemi, hoparlör ve hatta elektrikli cam mekanizması bile bulunmuyor; pencereler geleneksel manuel krank sistemiyle açılıp kapanıyor. Şirket bu sade tasarımla, son otuz yılda piyasadan çekilen bütçe dostu ve işlevsel araç sınıfını yeniden canlandırmayı amaçlıyor. Temel modeli yaklaşık 330 kilometre (205 mil) menzil sunan elektrikli pikapta renk seçeneği de sunulmuyor. Fabrikadan gri renkli kompozit malzemeyle çıkan araçları, kullanıcılar dilerlerse özel kaplamalarla kişiselleştirebiliyor.

MODÜLER TASARIMIYLA KULLANICILAR CİHAZI SUV'YE DÖNÜŞTÜREBİLİYOR

Slate Auto, tüketicilere sadece bir pikap değil, aynı zamanda modüler bir platform sunuyor. Müşteriler, satın aldıkları pikabı dilerlerse 5 kişilik bir SUV modeline dönüştürebiliyor; bu varyantın başlangıç fiyatı ise 29 bin 950 dolar olarak açıklandı. Serinin üçüncü seçeneği olan Fastback SUV ise 31 bin 950 dolardan alıcı buluyor. Dönüşüm işlemleri profesyonel servisler aracılığıyla yapılabileceği gibi, markanın "Slate University" adıyla sunduğu çevrimiçi eğitim videolarını izleyen kullanıcılar bu modifikasyonları kendi başlarına da gerçekleştirebiliyor. Marka, sabit fiyat garantisiyle doğrudan tüketiciye satış modelini benimsiyor.

1.4 MİLYAR DOLARLIK DEV YATIRIM VE KENDİN YAP (DIY) KONSEPTİ

Geniş bir aksesuar ekosistemi kuran şirket, yüzde 80'i 500 doların altında fiyatlanan hoparlör, koltuk kılıfı, tavan rafı, römork bağlantısı ve kaplama folyoları gibi 200'den fazla özelleştirme seçeneği sunuyor. Kullanıcıları "Kendin Yap" (DIY) felsefesine teşvik eden girişim, montaj süreçleri için 3 binden fazla RepairPal ortağı içeren geniş bir servis ağı da sağlıyor. Bugüne kadar Guggenheim Partners CEO'su Mark Walter'ın TWG Global şirketi, General Catalyst, Jeff Bezos'un aile ofisi ve eski Amazon yöneticisi Diego Piacentini gibi dev isimlerden toplamda 1.4 milyar dolar yatırım alan şirket, 30 gün içinde 300 dolarlık ön ödeme yapan müşterilerin teslimat tarihlerini sabitleyeceğini duyurdu.