FUKUİ’DE NÜKLEER REAKTÖR ASKIYA ALINDI: BUHAR KAÇAĞI PANİĞİ

Japonya'nın Fukui eyaletinde faaliyet gösteren nükleer santralde meydana gelen teknik arıza,üretimin durmasına neden oldu. Kyodo ajansının servis ettiği bilgilere göre, Kansai Electric Power Co. tarafından işletilen santralde sabaha karşı kritik bir hata rapor edildi.

Santral personeli, yüksek basınçlı türbinin hemen yakınında buhar kaçağı olduğunu fark etti. Durumun ciddiyetini göz önünde bulunduran yetkililer, sızıntının kaynağını tespit etmek ve olası bir facianın önüne geçmek için reaktörün faaliyetlerini saniyeler içinde askıya aldı.

RADYASYON RİSKİ VAR MI?

Şirketten yapılan açıklamada, yüreklere su serpen bir detay paylaşıldı: Yapılan ilk incelemelerde buhar kaçağının radyoaktif malzemelerle temas etmediği belirlendi. Şu an için santral dışına sızan bir radyasyon bulgusuna rastlanmadığı bildirildi.

FUKUŞİMA TRAVMASI HALA TAZE

Japonya’da nükleer santrallere dair yaşanan en küçük bir teknik aksaklık dahi, 2011’deki 9 büyüklüğündeki deprem ve tsunami sonrası yaşanan Fukuşima Dai-içi felaketini akıllara getiriyor. 22 binden fazla can kaybına yol açan o büyük afetin ardından Fukuşima’daki hasarlı tesislerin tamamen devre dışı bırakılması için 2051 yılı hedeflenirken, Fukui’deki bu son olay ülkedeki nükleer denetimlerin ne kadar hayati olduğunu bir kez daha kanıtladı.