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Kaynak: Haber Merkezi

Japonya merkezli medya kuruluşu Nikkei, sistem geliştirme faaliyetlerinde kullandığı bulut hizmetine yetkisiz erişim sağlanması sonrası yaklaşık 1 milyon 830 bin kişisel veri kaydının sızdırıldığını duyurdu.

Nikkei'nin resmi internet sitesinde paylaşılan açıklamada, şirketin sistem geliştirme çalışmalarında yararlandığı bulut hizmetinin yetkisiz erişime maruz kaldığı ifade edildi.

1 MİLYON 839 BİN KİŞİSEL VERİ SIZDIRILDI

Açıklamada, 16 Ekim itibarıyla yaklaşık 1 milyon 830 bin kişisel veri kaydının sızdırıldığının tespit edildiği belirtildi.

Sızdırılan verilerin yaklaşık 150 bininin isim, e-posta adresi, posta adresi, telefon numarası veya doğum tarihi bilgilerinden en az birini içerdiği ifade edildi. Söz konusu veriler arasında kredi kartı bilgilerinin bulunmadığı vurgulandı.

Öte yandan sızdırılan kayıtların 120 bininin e-posta adreslerinden, 1 milyon 680 bininin ise tek başına kişilerin kimliğinin tespit edilmesine olanak tanımayan bilgilerden oluştuğu belirtildi.

YETKİSİZ ERİŞİM 7 EKİMDE OLDU

Nikkei, bulut hizmetine erişim için kullanılan kimlik doğrulama bilgilerinin henüz tespit edilemeyen bir yöntemle ele geçirildiğini duyurdu.Yetkisiz erişimin 7 Ekim tarihinde sabaha karşı başladığı ve sabah saatlerine kadar devam ettiği ifade edildi.

Şirketin, olayın tespit edilmesinden sonra yetkisiz erişimde kullanılan kimlik doğrulama bilgilerini geçersiz hale getirdiği ifade edildi.

Açıklamada, veri ihlalinin 11 Ekim tarihinde ilgili yetkililere bildirildiği ifade edildi.

İhlalin kapsamına ve sızdırılan kişisel bilgilere ilişkin incelemelerin sürdüğü belirtilirken, olaydan etkilenen kişilerden özür dilendi.