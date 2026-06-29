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2026 Dünya Kupası'nda son 32 turu heyecanı Japonya-Brezilya maçıyla devam ediyor.

Houston'da TSİ 20:00'da başlayacak zorlu karşılaşma öncesi Japonya ve Brezilya'nın ilk 11'leri belli oldu.

BREZİLYA'DA NEYMAR YEDEK KULÜBESİNDE

Brezilya Teknik Direktörü Carlo Ancelotti, bu maçta Neymar'ı bir kez daha yedek kulübesine çekti.

İşte Japonya-Brezilya maçının ilk 11'leri:

Japonya: Suzuki Tomiyasu, Taniguchi, Ito, Daan, Sano, Kamada, Nakamura, Maeda, Ito, Ueda.

Brezilya: Alisson, Danilo, Marquinhos, Gabriel, Douglas Santos, Casemiro, B. Guimaraes, Paqueta, Rayan, Cunha, Vinicius.