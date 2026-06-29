2026 Dünya Kupası'nda son 32 turu heyecanı Japonya-Brezilya maçıyla devam ediyor.

Ibrahimovic'ten Japonya-Brezilya maçına sürpriz yorumIbrahimovic'ten Japonya-Brezilya maçına sürpriz yorumSpor

Houston'da TSİ 20:00'da başlayacak zorlu karşılaşma öncesi Japonya ve Brezilya'nın ilk 11'leri belli oldu.

Japonya-Brezilya maçının ilk 11'leri açıklandı: Ancelotti'den Neymar kararı - Resim : 2

BREZİLYA'DA NEYMAR YEDEK KULÜBESİNDE

Brezilya Teknik Direktörü Carlo Ancelotti, bu maçta Neymar'ı bir kez daha yedek kulübesine çekti.

İşte Japonya-Brezilya maçının ilk 11'leri:

Japonya: Suzuki Tomiyasu, Taniguchi, Ito, Daan, Sano, Kamada, Nakamura, Maeda, Ito, Ueda.

Brezilya: Alisson, Danilo, Marquinhos, Gabriel, Douglas Santos, Casemiro, B. Guimaraes, Paqueta, Rayan, Cunha, Vinicius.