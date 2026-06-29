2026 Dünya Kupası son 32 turunda bugün TSİ 20.00'de oynanacak Japonya-Brezilya maçı öncesi Fox Sport'a turnuvayı yorumlayan efsane futbolcu Zlatan Ibrahimovic çarpıcı yorumlarda bulundu.

IBRAHIMOVIC: 'BENİ BREZİLYA DEĞİL, JAPONYA HEYECANLANDIRIYOR'

Ibrahimovic, "Eğer gerçekten izlemek için heyecan duyduğum bir Son 32 maçı varsa, o da Brezilya-Japonya maçıdır ve bunun nedeni Brezilya değil, Japonya'dır.” dedi.

'OYUN TARZLARINA HAYRANIM'

Neden ilgisinin Brezilya yerine Japonya'nın üzerinde olduğuna da açıklık getiren Ibrahimovic, "Bu turnuvadaki tüm maçlarını izledim ve oyun tarzlarına ne kadar hayran olduğumu biliyorsunuz. Organizasyonları, savunmaları, hücum futbolları ve özellikle teknik direktörleri olağanüstüydü.” ifadelerini kullandı.

'JAPONYA'NIN NASIL HAZIRLANDIĞINI GÖRMEK MAÇI BÜYÜLEYİCİ KILIYOR'

Brezilya'nın kolay bir maç geçirmeyeceğini vurgulayan efsane golcü, “Herkes Brezilya’nın domine etmesini bekliyor ve sahip oldukları kalite nedeniyle kazanabilirler de ancak kolay olmayacak. Ben daha çok Japonya’nın ne hazırladığını görmekle ilgileniyorum. Dünyanın en büyük takımlarından birine karşı ortaya koyacakları fikirleri, cesareti ve taktik planı görmek istiyorum. Bu da bu maçı bu kadar büyüleyici kılıyor.” diye konuştu.