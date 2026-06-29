Araştırmaya göre manuel vites kullanmak, beynin hafıza, dikkat ve karar verme gibi bilişsel işlevlerinden sorumlu bölgelerini otomatik vitesli araçlara kıyasla daha yoğun şekilde çalıştırıyor.
Otomatik mi manuel mi? Bilim insanları karşılaştırdı, sonuç dikkat çekti
Otomotiv dünyasında manuel şanzımanlı araçlar her geçen yıl daha da azalırken, Japonya'da gerçekleştirilen yeni bir bilimsel araştırma dikkat çekici sonuçlar ortaya koydu.Kaynak: Diğer
Çalışma, Japonya'daki Tohoku Üniversitesi Gelişim, Yaşlanma ve Kanser Enstitüsü'nde görev yapan nörobilimci Prof. Ryuta Kawashima liderliğinde yürütüldü. Nintendo'nun milyonlarca kişiye ulaşan Brain Age serisinin bilimsel danışmanı olarak da bilinen Kawashima, uzun yıllardır zihinsel performans ve beyin aktiviteleri üzerine araştırmalar gerçekleştiriyor.
DEBRİYAJ VE VİTES DEĞİŞİMİ BEYNİ AKTİF TUTUYOR
Araştırmanın bulgularına göre manuel otomobil kullanan sürücüler, debriyaj kullanımı, doğru vitesi seçme, gaz pedalını hassas şekilde ayarlama ve trafik akışını aynı anda takip etme gibi birçok işlemi eş zamanlı yürütüyor. Bu süreç, beynin planlama, dikkat, hafıza ve karar verme görevlerinden sorumlu olan ön prefrontal korteks bölgesinin daha yoğun çalışmasını sağlıyor.
Uzmanlar, manuel vites kullanımının sürücünün dikkat seviyesini yüksek tuttuğunu ve beynin farklı bölgeleri arasındaki koordinasyonu sürekli canlı tuttuğunu belirtiyor.
GÜNLÜK ZİHİNSEL EGZERSİZ ETKİSİ OLUŞTURABİLİR
Araştırmacılar, özellikle yaşlanan toplumlarda manuel araç kullanmanın beyin için düzenli ve düşük yoğunluklu bir zihinsel egzersiz işlevi görebileceğini ifade ediyor. Sürekli uyarılan sinir ağlarının bilişsel fonksiyonların korunmasına katkı sağlayabileceği değerlendiriliyor.
Buna karşılık tam otomatik ve yarı otonom araçlarda sürücünün yerine sistemlerin daha fazla görev üstlenmesi, zihinsel yükün azalmasına neden oluyor. Bu durum da beynin ilgili bölgelerinin daha düşük düzeyde aktif kalmasına yol açabiliyor.
MANUEL ŞANZIMAN TARİHE Mİ KARIŞIYOR?
Bilimsel bulgular manuel vites kullanımının bilişsel açıdan bazı avantajlar sunduğunu gösterse de otomotiv sektöründeki eğilim farklı yönde ilerliyor.
Günümüzde birçok üretici yeni modellerini yalnızca otomatik şanzımanla satışa sunarken, manuel seçenekler genellikle giriş seviyesindeki sınırlı modellerde yer alıyor.