Bilecik / Serhat Kaya / Yeniçağ



Bilecik’te ormanlık alanda çıkan yangın jandarma ekipleri tarafından yapılan ilk müdahale sayesinde büyümeden söndürüldü.

Bilecik’in Osmaneli ilçesine bağlı Balçıkhisar Köyü yakınlarında ormanlık alanda yangın çıktı. Yangını fark eden jandarma ekipleri ilk müdahaleyi yaparken olay yerine Orman İşletmeye bağlı ekipler de sevk edildi.

Orman İşletmeye bağlı ekiplerin yaptığı çalışma ile yangın kontrol altına alınarak söndürüldü.

Jandarma ekiplerinin dikkati büyük bir facianın önüne geçilmesini sağlarken, yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için de çalışma başlatıldı.