Yeniçağ'ı haber kaynağınız olarak eklemek için tıklayın!

Kaynak: Haber Merkezi

Bilecik / Serhat Kaya / Yeniçağ



Bilecik Valisi Faik Oktay Sözer, Söğüt Jandarma Ulaştırma Eğitim Merkezi Komutanlığını ziyaret ederek yürütülen eğitim faaliyetlerini yerinde inceledi.

Ziyaret kapsamında Vali Sözer’e, Jandarma Eğitim Komutanı Tuğgeneral Yusuf Aslan, Söğüt Kaymakamı Murat Yayabaşı, Söğüt Jandarma Ulaştırma Eğitim Merkezi Komutanı Jandarma Albay Dr. Talha Övet ve Söğüt Belediye Başkanı Ferhat Durgut eşlik etti.

Vali Sözer, 130 bin metrekare alan üzerine kurulu Türkiye’nin en büyük ve tek Güvenli ve Defansif Sürüş Eğitim Alanı ile Türkiye’nin en kapsamlı Bütünleşik Simülasyon Sistemleri (BSST) Projesi kapsamında oluşturulan eğitim altyapısını inceleyerek yürütülen çalışmalar hakkında bilgi aldı.

23 farklı parkurdan oluşan Güvenli ve Defansif Sürüş Eğitim Alanı’nda verilen teorik ve uygulamalı eğitimler ile sürücülere güvenli sürüş, araç hâkimiyeti ve zorlu koşullarda doğru karar verebilme becerilerinin kazandırılmasına yönelik faaliyetler değerlendirildi. Ayrıca gelişmiş simülasyon teknolojileriyle desteklenen BSST Projesi kapsamında, sürücü ve mürettebatın gerçek görev şartlarına en yakın senaryolarla eğitim aldığı sistemler incelendi.

Vali Faik Oktay Sözer, jandarma personelinin nitelikli sürücü eğitimine katkı sağlayan modern ve kaliteli eğitim altyapısının önemine dikkat çekerek, görev yapan personele çalışmalarında başarılar diledi.