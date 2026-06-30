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Kaynak: Haber Merkezi

Tokat / Ahmet Pasinlioğlu / Yeniçağ



Tokat Merkez ilçe jandarma komutanlığı sorumluluk sahasında yer alan Gökçe Köyü çevresinde, doğal hayatın desteklenmesi ve keklik popülasyonunun artırılması amacıyla anlamlı bir çevre faaliyetine imza atıldı.

Tokat İl Jandarma Komutanlığı koordinesinde gerçekleştirilen çalışma kapsamında, bölgedeki ekolojik dengenin korunması ve tarım zararlılarıyla biyolojik mücadele sağlanması hedefleniyor. Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü'nden temin edilen 100 kınalı keklik, jandarma ekipleri tarafından Gökçe Köyü mevkisinde koruma altındaki doğal yaşam alanlarına salındı.

HEM DOĞAL DENGE HEM BİYOLOJİK MÜCADELE

Yetkililerden alınan bilgilere göre, doğaya bırakılan kekliklerin bölgedeki kene ve süne gibi tarım zararlılarıyla mücadelede önemli bir rol oynayacağı belirtildi. Ekolojik sürdürülebilirliğe katkı sunması hedeflenen bu tür koruma ve destek faaliyetlerinin, önümüzdeki dönemlerde de kritik noktalarda kararlılıkla sürdürüleceği ifade edildi.

Jandarma ekipleri, yaban hayatının korunması ve yasa dışı avcılığın önlenmesi adına bölgedeki denetimlerin de aralıksız devam edeceğini hatırlatarak vatandaşları duyarlı olmaya davet etti.