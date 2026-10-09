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Kaynak: İHA

Kocaeli İl Jandarma Komutanlığı Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, bilişim sistemleri ile banka veya kredi kurumlarının araç olarak kullanılması suretiyle işlenen nitelikli dolandırıcılık suçuna yönelik çalışma yürüttü.

Gölcük Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen soruşturma kapsamında 6 Ekim günü saat 06.30 itibarıyla Gölcük merkezli olmak üzere Kocaeli ve İstanbul'da belirlenen 9 adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Adreslerde yapılan aramalarda 11 cep telefonu ve 12 SIM kart ele geçirildi. Operasyon kapsamında olaya karıştığı belirlenen 9 şüpheli gözaltına alındı. Adli işlemlerinin ardından şüphelilerden 7'si tutuklandı.