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Kaynak: Haber Merkezi

Bilecik / Serhat Kaya / Yeniçağ



Bilecik İl Jandarma Komutanlığı, trafik güvenliğini artırmaya yönelik denetimlerini aralıksız sürdürüyor.

Bu kapsamda, Pazaryeri İlçe Jandarma Komutanlığı Trafik Timleri tarafından Pazaryeri-İnegöl kara yolunda drone destekli trafik denetimi gerçekleştirildi. Havadan yapılan kontrollerde sürücülerin trafik kurallarına uyup uymadığı denetlenirken, vatandaşlara güvenli sürüş ve genel trafik kuralları konusunda bilgilendirmelerde bulunuldu.

İl Jandarma Komutanlığınca yapılan açıklamada, il genelinde trafik düzeninin sağlanması, kazaların önlenmesi ile sürücü ve yayaların can güvenliğinin korunması amacıyla drone destekli trafik denetimlerinin belirli aralıklarla devam edeceği ifade edildi.