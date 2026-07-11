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Jandarma Genel Komutanlığı’nın 2026-2029 yıllarını kapsayan maaş ve bankacılık hizmetleri promosyon ihalesi sonuçlandı. İhale sonunda jandarma personeline kişi başı toplam 110 bin TL promosyon ödenmesi kararlaştırıldı.

110 BİN TL PROMOSYON ÖDENECEK

Yapılan anlaşmaya göre jandarma personeline 100 bin TL nakit ve 10 bin TL banka puanı olmak üzere toplam 110 bin TL promosyon verilecek.

ÜÇ BANKA ORTAK HAREKET ETTİ

Promosyon anlaşması, Türkiye Halk Bankası, VakıfBank ve Ziraat Bankası tarafından ortaklaşa yürütüldü. Böylece Türkiye’de ilk kez üç kamu bankasının birlikte yer aldığı maaş promosyon ihalesi hayata geçirilmiş oldu.

İLK TEKLİFLER DAHA DÜŞÜKTÜ

İhale sürecinin ilk aşamasında Türkiye Halk Bankası 70 bin TL, VakıfBank ise 71 bin TL teklif sundu. Taraflar arasında yapılan müzakerelerin ardından teklif 110 bin TL seviyesine yükseltildi.

2029 YILINA KADAR GEÇERLİ OLACAK

İmzalanan maaş ve bankacılık hizmetleri protokolü 2026-2029 yılları arasında geçerli olacak. Anlaşmanın, Jandarma Genel Komutanlığı personelini kapsadığı belirtildi.