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Kaynak: Haber Merkezi



Bilecik / Serhat Kaya / Yeniçağ



Bilecik İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından okullarda öğrencilere yönelik güvenlik ve farkındalık eğitimleri gerçekleştirildi.

24-28 Eylül tarihleri arasında düzenlenen eğitimlerde, öğrencilerin güvenli bir eğitim ortamında öğrenimlerini sürdürmelerine katkı sağlanması ve karşılaşabilecekleri risklere karşı bilinçlendirilmesi amaçlandı.

Jandarma personeli tarafından öğrencilere kişisel güvenlik ve suçtan korunma, güvenli internet kullanımı ve siber güvenlik konularında bilgiler verildi.

Program kapsamında ayrıca jandarma teşkilatı ve mesleği hakkında öğrencilere tanıtım yapılarak merak ettikleri konular hakkında bilgilendirmelerde bulunuldu.