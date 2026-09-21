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Kaynak: Haber Merkezi

Bilecik / Serhat Kaya/ Yeniçağ



Bilecik’te 19 Eylül Gaziler Günü dolayısıyla Kıbrıs gazileri Mehmet Sevim ve Ahmet Yeni evlerinde ziyaret edildi.

Bilecik İl Jandarma Komutanı Jandarma Albay Ali Vanlı ile Pazaryeri İlçe Jandarma Komutanı Jandarma Kıdemli Başçavuş Recep Kuş, Gaziler Günü kapsamında Pazaryeri ilçesine bağlı Küçük Elmalı köyüne gitti.

Ziyaret kapsamında Kıbrıs gazileri Mehmet Sevim ve Ahmet Yeni ile bir araya gelen jandarma komutanları, gazilerle bir süre sohbet ederek hâl ve hatırlarını sordu. Gazilere sağlık ve huzur dilekleri iletildi.

İl Jandarma Komutanı Albay Ali Vanlı, vatanın ve milletin bekası uğruna fedakârlık gösteren gazilerin her zaman yanında olduklarını ifade ederek, kahraman gazilere şükran ve minnetlerini sundu.