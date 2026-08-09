Yeniçağ'ı haber kaynağınız olarak eklemek için tıklayın!

Kaynak: AA / DHA / ANKA

Bursa Büyükşehir Belediyesi Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı tarafından düzenlenen Mobil Bilim Festivali, MobilFest 2026 kapsamında İznik Sahil Meydanı'nda vatandaşlarla buluştu.

Festivalin üçüncü durağı olan İznik'te çocuklar ve gençler, bilimi eğlenceli ve uygulamalı etkinliklerle deneyimleme fırsatı buldu.

ÇOCUKLAR BİLİMİ DENEYİMLEYEREK ÖĞRENDİ

Etkinlik kapsamında sanal gerçeklik deneyimi, mikroskop gözlemi ve kodlama atölyeleri düzenlendi.

Çocuklar ve gençler, atölyelerde bilimsel çalışmalara doğrudan katılarak farklı alanlarda yeni deneyimler kazandı.

Festivalin en dikkat çeken etkinliklerinden biri ise bilim gösterileri ve roket fırlatma oldu. Roket fırlatma etkinliği, çocuklar ve gençler tarafından ilgiyle takip edildi.

DOĞA VE ARKEOLOJİ ÜZERİNE SÖYLEŞİ

MobilFest 2026 kapsamında eğitici arkeolog Gülay Sert de doğa ve arkeoloji üzerine söyleşi gerçekleştirdi.

Söyleşinin ardından düzenlenen bilgi yarışmasında katılımcılar, öğrendikleri bilgileri test etme fırsatı buldu.

Bilimsel farkındalığın artırılmasının amaçlandığı festival, gökyüzü gözlemi ve anlatımıyla sona erdi.

MOBİLFEST 2026’NIN YENİ DURAKLARI BEKLENİYOR

Etkinliğe katılan vatandaşlar, çocukların bilimle buluşmasına imkan sağlayan organizasyondan duydukları memnuniyeti dile getirdi.

Mobil Bilim Festivali'nin farklı etkinliklerle bilimi toplumun daha geniş kesimleriyle buluşturmayı sürdürmesi hedefleniyor.