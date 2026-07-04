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Kaynak: DHA

Bursa’nın Orhangazi ilçesinde serinlemek için İznik gölüne giren 21 yaşındaki İsmail İmamoğlu ve 19 yaşındaki Bünyamin Kadı kayboldu. Ekipler, gölde arama çalışması başlattı.

Kent merkezinden Orhangazi ilçesine gelen 4 arkadaş, serinlemek için İznik Gölü Sölöz mevkisinde suya girdi. Bir süre sonra İsmail İmamoğlu ve Bünyamin Kadı, gözden kayboldu. Arkadaşları durumu fark edip ihbarda bulundu. Bunun üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Jandarma Sahil Güvenlik Komutanlığı’na bağlı ekipler, göl üzerinde arama çalışması başlattı.