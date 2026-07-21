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Yeni sezonda UEFA Şampiyonlar Ligi'nde mücadele etmeye hazırlanan Fenerbahçe'de Archie Brown için sürpriz bir transfer iddiası gündeme geldi.

İngiliz basınından TeamTalk'ın haberine göre; Chelsea, sol bek transferi için Fenerbahçe'nin İngiliz futbolcusu Archie Brown'u transfer listesine ekledi.

ROTAYI ARCHIE BROWN'A ÇEVİRDİ

Chelsea'nin Rayo Vallecano forması giyen Pep Chavarria için yürüttüğü görüşmelerde İspanyol ekibinin artan bonservis talebi nedeniyle geri adım attığı belirtildi.

Bunun üzerine Londra temsilcisinin alternatif isimler arasında Archie Brown'u değerlendirmeye aldığı ifade edildi.

LİSTEDE BAŞKA İSİMLER DE VAR

Chelsea'nin sol bek transferi için yalnızca Archie Brown'u değil, Real Madrid'den Alvaro Carreras ile Newcastle United forması giyen Lewis Hall'u da takip ettiği aktarıldı.

GEÇEN SEZON 12 GOL KATKISI VERDİ

24 yaşındaki Archie Brown, 2025/26 sezonunda Fenerbahçe formasıyla tüm kulvarlarda 38 maça çıktı.

İngiliz sol bek, sarı-lacivertli formayla sezonu 5 gol ve 7 asistlik performansla tamamlayarak dikkatleri üzerine çekti.