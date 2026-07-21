Adana'nın Seyhan ilçesinde sulama kanalında bulunan erkek cesedi ekipleri harekete geçirdi. Yapılan çalışmada akıntıyla sürüklendiği belirlenen kişinin cansız bedeni, ihbar noktasından yaklaşık 5 kilometre uzaklıkta sudan çıkarıldı.
VATANDAŞLAR FARK ETTİ
Olay, Seyhan ilçesine bağlı Yeşiloba Mahallesi Kıyıboyu Caddesi'nde meydana geldi. Bölgede yürüyüş yapan vatandaşlar, Devlet Su İşleri'ne (DSİ) ait sulama kanalında bir kişinin hareketsiz şekilde sürüklendiğini fark ederek durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.
İhbar üzerine olay yerine İl Emniyet Müdürlüğü Sualtı Grup Amirliği ekipleri sevk edildi.
KİMLİĞİ BELİRLENDİ
Kanalda arama çalışması başlatan ekipler, akıntıya kapılan kişinin cansız bedenini ihbar noktasından yaklaşık 5 kilometre uzaklıktaki Sarıhamzalı Mahallesi mevkisinde sudan çıkardı.
Yapılan incelemede hayatını kaybeden kişinin 45 yaşındaki Aykut Şahinel olduğu tespit edildi.
Şahinel'in cenazesi, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi amacıyla otopsi yapılmak üzere Adana Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Olayla ilgili inceleme sürüyor.