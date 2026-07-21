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Kaynak: İHA

Ankara'da park halindeki ve camı ya da kapısı açık bırakılan otomobilleri hedef alan bir hırsızlık şüphelisi polis ekiplerinin çalışmasıyla yakalandı. Üç ayrı araçtan cep telefonu çaldığı belirlenen zanlı tutuklandı.

AÇIK BIRAKILAN ARAÇLARI FIRSATA ÇEVİRDİ

Ankara Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, üç farklı otomobilden cep telefonu çalınmasına ilişkin başlattıkları soruşturmada olayların aynı kişi tarafından gerçekleştirildiğini tespit etti.

Yapılan incelemede şüphelinin, iş yerlerine malzeme bırakmak için kısa süreliğine araçlarından ayrılan sürücülerin camı veya kapısı açık bıraktığı otomobilleri hedef aldığı belirlendi.

İSTANBUL'DA SAHTE KİMLİKLE YAKALANDI

Kimliği S.Ö. olarak belirlenen şüphelinin düzenli olarak şehir değiştirdiği ve İstanbul'da sahte kimlikle bir otelde konakladığı tespit edildi. Düzenlenen operasyonla yakalanan zanlının üzerinde çalıntı olduğu değerlendirilen üç cep telefonu ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.