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Kaynak: Haber Merkezi

İçişleri Bakanlığı, tutuklanan İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet'in görevden uzaklaştırıldığını duyurdu.

Yapılan açıklama şu şekilde:

"İzmit Belediye Başkanı Fatma KAPLAN HÜRRİYET, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığının 2026/102274 sayılı soruşturması kapsamında, İstanbul 7. Sulh Ceza Hakimliğinin 23.07.2026 tarih ve 2026/611 sorgu sayılı kararı ile “Suç İşlemek Amacıyla Örgüt Kurma”, “Kamu Kurum ve Kuruluşlarının İhalesine Fesat Karıştırmak” ve “Rüşvet Almak” suçlarından tutuklanması üzerine,

Anayasanın 127’nci maddesi ile 5393 sayılı Belediye Kanununun 47’nci maddesi uyarınca geçici bir tedbir olarak İçişleri Bakanlığı’nca görevden uzaklaştırılmıştır."

NE OLMUŞTU?

Kocaeli'de CHP'li İzmit Belediyesi'ne yolsuzluk suçlamasıyla Antalya, Kırıkkale, İzmit, İstanbul ve Ankara'da 20 Temmuz Pazartesi günü eş zamanlı operasyonlar yapıldı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından, İzmit Belediyesi'ne yönelik yürütülen yolsuzluk soruşturması kapsamında İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet ve eşi Murat Hürriyet'in de aralarında bulunduğu 30 şüpheli gözaltına alındı.

23 Temmuz'da ise Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet dahil 20 kişi tutuklandı. 10 kişi hakkında adli kontrol tedbirleri uygulandı.