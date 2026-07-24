Meteoroloji ve AKOM'dan peş peşe uyarılar: 13 ile turuncu, 22 ile sarı kodlu alarm

BAKANLIK VATANDAŞLARI UYARDI

Karabük, Kastamonu ve Bolu çevrelerinde yerel olarak kuvvetli; Düzce, Zonguldak, Bartın, Sinop ile Kastamonu ve Bolu illerinin kuzeyinde çok kuvvetli ve şiddetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış görülecek.