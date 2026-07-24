Yeniçağ Gazetesi
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Anasayfa Gündem Meteoroloji ve AKOM'dan peş peşe uyarılar: 13 ile turuncu, 22 ile sarı kodlu alarm

Meteoroloji ve AKOM'dan peş peşe uyarılar: 13 ile turuncu, 22 ile sarı kodlu alarm

Türkiye, bugün itibariyle şiddetli yağış ve fırtınala etkisi altına girecek. AKOM ve Meteoroloji peş peşe uyarılar geçerken, vatandaşların hava durumu raporuna göre plan yapması konusunda uyarı verildi.

Yunus Arıkan Yunus Arıkan
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Meteoroloji ve AKOM'dan peş peşe uyarılar: 13 ile turuncu, 22 ile sarı kodlu alarm - Resim: 1

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün son tahminlerine göre Türkiye'nin büyük bölümü yarın sağanak yağışın etkisi altına girecek.

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Meteoroloji ve AKOM'dan peş peşe uyarılar: 13 ile turuncu, 22 ile sarı kodlu alarm - Resim: 2

İstanbul için günlerdir uyarısı yapılan sağanak sabah saatlerinde etkisini artıracak. İBB Afet Koordinasyon Merkezi, megakentin yedi ilçesi için uyarı yaptı.

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Meteoroloji ve AKOM'dan peş peşe uyarılar: 13 ile turuncu, 22 ile sarı kodlu alarm - Resim: 3

Meteoroloji Genel Müdürlüğü ise 13 şehirde turuncu kodlu alarm verdi. Turuncu kodlu uyarı "tehlikeli" olarak nitelendirilen hava olayları için veriliyor.

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Meteoroloji ve AKOM'dan peş peşe uyarılar: 13 ile turuncu, 22 ile sarı kodlu alarm - Resim: 4

Sarı kodlu uyarı yapılan şehirler: İstanbul, Ankara, Adana, Bilecik, Bursa, Çankırı, Eskişehir, Kayseri, Kahramanmaraş, Sivas, Karabük, Osmaniye, Yalova, Kırkkale, Yozgat, Tekirdağ, Niğde, Konya, Kırşehir, Hatay, Çanakkale, Balıkesir.

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Meteoroloji ve AKOM'dan peş peşe uyarılar: 13 ile turuncu, 22 ile sarı kodlu alarm - Resim: 5

Turuncu kodlu uyarı yapılan şehirler: Amasya, Bolu, Çorum, Kastamonu, Kocaeli, Ordu, Sakarya, Sinop, Samsun, Tokat, Zonguldak, Bartın, Düzce.

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Meteoroloji ve AKOM'dan peş peşe uyarılar: 13 ile turuncu, 22 ile sarı kodlu alarm - Resim: 6

SAĞANAK BEKLENEN ŞEHİRLER

Son tahminlere göre, Adana’nın kuzeyi, Osmaniye çevreleri, Hatay’ın kıyı kesimleri ile Kahramanmaraş çevrelerinde kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor.

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Meteoroloji ve AKOM'dan peş peşe uyarılar: 13 ile turuncu, 22 ile sarı kodlu alarm - Resim: 7

Çorum, Amasya, Tokat'ın batısı ve Samsun çevreleri ile yarın (Cumartesi) sabah saatlerinden itibaren Ordu’nun batı kesimlerinde çok kuvvetli ve şiddetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor.

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Meteoroloji ve AKOM'dan peş peşe uyarılar: 13 ile turuncu, 22 ile sarı kodlu alarm - Resim: 8

Ankara, Kırıkkale, Çankırı, Konya’nın kuzey ve batı kesimlerinde, yarın (Cumartesi) öğle saatlerinden itibaren Eskişehir'in kuzeyi, Kırşehir, Yozgat ile Sivas’ın güney batısı, Kayseri’nin güney ve doğusunda ve Niğde’nin güney kesimlerinde yerel kuvvetli gök gürültülü sağanak yağış beklentisi var.

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Meteoroloji ve AKOM'dan peş peşe uyarılar: 13 ile turuncu, 22 ile sarı kodlu alarm - Resim: 9

BAKANLIK VATANDAŞLARI UYARDI
Karabük, Kastamonu ve Bolu çevrelerinde yerel olarak kuvvetli; Düzce, Zonguldak, Bartın, Sinop ile Kastamonu ve Bolu illerinin kuzeyinde çok kuvvetli ve şiddetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış görülecek.

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Meteoroloji ve AKOM'dan peş peşe uyarılar: 13 ile turuncu, 22 ile sarı kodlu alarm - Resim: 10

Tekirdağ, İstanbul, Bursa, Yalova, Bilecik, Balıkesir ile Çanakkale’nin doğusunda yerel olarak kuvvetli; Sakarya ve Kocaeli’nin kuzeyinde çok kuvvetli ve şiddetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış etkili olacak.

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Meteoroloji ve AKOM'dan peş peşe uyarılar: 13 ile turuncu, 22 ile sarı kodlu alarm - Resim: 11

İçişleri Bakanlığı'ndan beklenen hava olayına ilişkin bir uyarı yapıldı.

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Meteoroloji ve AKOM'dan peş peşe uyarılar: 13 ile turuncu, 22 ile sarı kodlu alarm - Resim: 12

Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

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Meteoroloji ve AKOM'dan peş peşe uyarılar: 13 ile turuncu, 22 ile sarı kodlu alarm - Resim: 13

"Vatandaşlarımızın ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, ani kuvvetli rüzgar ve kısa süreli fırtına ile ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olmasını; yetkili mercilerin uyarılarını dikkate almalarını önemle hatırlatıyoruz."

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