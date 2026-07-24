Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün son tahminlerine göre Türkiye'nin büyük bölümü yarın sağanak yağışın etkisi altına girecek.
Meteoroloji ve AKOM'dan peş peşe uyarılar: 13 ile turuncu, 22 ile sarı kodlu alarm
Türkiye, bugün itibariyle şiddetli yağış ve fırtınala etkisi altına girecek. AKOM ve Meteoroloji peş peşe uyarılar geçerken, vatandaşların hava durumu raporuna göre plan yapması konusunda uyarı verildi.Yunus Arıkan
İstanbul için günlerdir uyarısı yapılan sağanak sabah saatlerinde etkisini artıracak. İBB Afet Koordinasyon Merkezi, megakentin yedi ilçesi için uyarı yaptı.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü ise 13 şehirde turuncu kodlu alarm verdi. Turuncu kodlu uyarı "tehlikeli" olarak nitelendirilen hava olayları için veriliyor.
Sarı kodlu uyarı yapılan şehirler: İstanbul, Ankara, Adana, Bilecik, Bursa, Çankırı, Eskişehir, Kayseri, Kahramanmaraş, Sivas, Karabük, Osmaniye, Yalova, Kırkkale, Yozgat, Tekirdağ, Niğde, Konya, Kırşehir, Hatay, Çanakkale, Balıkesir.
Turuncu kodlu uyarı yapılan şehirler: Amasya, Bolu, Çorum, Kastamonu, Kocaeli, Ordu, Sakarya, Sinop, Samsun, Tokat, Zonguldak, Bartın, Düzce.
SAĞANAK BEKLENEN ŞEHİRLER
Son tahminlere göre, Adana’nın kuzeyi, Osmaniye çevreleri, Hatay’ın kıyı kesimleri ile Kahramanmaraş çevrelerinde kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor.
Çorum, Amasya, Tokat'ın batısı ve Samsun çevreleri ile yarın (Cumartesi) sabah saatlerinden itibaren Ordu’nun batı kesimlerinde çok kuvvetli ve şiddetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor.
Ankara, Kırıkkale, Çankırı, Konya’nın kuzey ve batı kesimlerinde, yarın (Cumartesi) öğle saatlerinden itibaren Eskişehir'in kuzeyi, Kırşehir, Yozgat ile Sivas’ın güney batısı, Kayseri’nin güney ve doğusunda ve Niğde’nin güney kesimlerinde yerel kuvvetli gök gürültülü sağanak yağış beklentisi var.
BAKANLIK VATANDAŞLARI UYARDI
Karabük, Kastamonu ve Bolu çevrelerinde yerel olarak kuvvetli; Düzce, Zonguldak, Bartın, Sinop ile Kastamonu ve Bolu illerinin kuzeyinde çok kuvvetli ve şiddetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış görülecek.
Tekirdağ, İstanbul, Bursa, Yalova, Bilecik, Balıkesir ile Çanakkale’nin doğusunda yerel olarak kuvvetli; Sakarya ve Kocaeli’nin kuzeyinde çok kuvvetli ve şiddetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış etkili olacak.
İçişleri Bakanlığı'ndan beklenen hava olayına ilişkin bir uyarı yapıldı.
Açıklamada şu ifadelere yer verildi:
"Vatandaşlarımızın ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, ani kuvvetli rüzgar ve kısa süreli fırtına ile ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olmasını; yetkili mercilerin uyarılarını dikkate almalarını önemle hatırlatıyoruz."