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Kaynak: İHA

İzmir Ekonomi Üniversitesi (İEÜ) Endüstriyel Tasarım Bölümü mezunu Nermin Sena Özger, deniz tutkusunu uluslararası alanda büyük bir başarıyla taçlandırdı. Atık midye kabuklarını yapay resiflere dönüştürerek deniz ekosistemine kazandıran Özger, Birleşmiş Milletler Endüstriyel Kalkınma Örgütü ile Dünya Ticaret Merkezleri Birliği iş birliğinde düzenlenen "Blue Economy Global Call 2026" yarışmasında zirveye adını yazdırdı.

"Kıyı ve Deniz Turizmi ve Rekreasyon" kategorisinde birinci seçilen Özger, 30 Eylül’de İtalya’nın başkenti Roma’da gerçekleştirilecek törenle ödülünü teslim alacak.

SEFERİHİSAR'DA NESEÂ GİRİŞİMİYLE İLK ADIM

Dalış ve yelken eğitmenliği de yapan Nermin Sena Özger, deniz canlılarına yeni yaşam alanları sağlamak amacıyla NeSea adını verdiği girişimi kurdu. Midye işleme tesisleri ve restoranlardan toplanan kabuklarla 4 yapay resif prototipi üreten Özger'in çalışmaları, İzmir Büyükşehir Belediyesi iştiraki İZDENİZ A.Ş. tarafından satın alınarak Seferihisar’daki Telgraf Koyu’na yerleştirildi.

TÜBİTAK 1707 Ar-Ge Projesi kapsamında Telgraf Koyu’na 35 yeni resifin daha konumlandırılacağını belirten Özger, bu hamleyle hem atık miktarını azaltmayı hem de bölgeyi dalgıçlar ve su altı fotoğrafçıları için bir cazibe merkezine dönüştürmeyi hedeflediklerini vurguladı.

"SADECE ESTETİK DEĞİL İŞLEV VE SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK"

Çocukluğundan beri denizle iç içe olduğunu ifade eden Özger, projenin çıkış noktasını şu sözlerle anlattı:

"İzmir Ekonomi Üniversitesi’nde aldığım eğitim bana bir probleme yalnızca estetik açıdan değil işlev, malzeme, sürdürülebilirlik ve kullanıcı ilişkisi üzerinden bakmayı öğretti. NeSea’yı kurarken 'Atık olarak görülen bir malzeme yeniden değerlendirilebilir mi, denize geri döndüğünde yeni bir yaşam alanına dönüşebilir mi?' sorularına odaklandım. Midye kabuklarının resif olarak kullanılması fikri de böyle doğdu."

SU ALTI FOTOĞRAFÇILIĞI TASARIMA İLHAM OLDU

Resiflerin şekillenmesinde su altı gözlemlerinin büyük rol oynadığını belirten Özger, Türkiye Sualtı Sporları Federasyonu (TSSF) tarafından düzenlenen Altın Palet Sualtı Görüntüleme Türkiye Şampiyonası’nda fotoğrafçı Celil Çağlar’ın dalış eşi olarak yer aldıklarını ve balık kategorisinde birincilik, mobil kategoride ise ikincilik elde ettiklerini hatırlattı. Su altında canlıların yuvalanma davranışlarını gözlemlemenin tasarıma yön verdiğini ekledi.

Kazandığı uluslararası ödülün genç girişimcilere ilham olmasını dileyen Özger, tasarladığı bir ürünün denizin içinde yaşamın bir parçasına dönüşmesini görmenin tarif edilemez bir duygu olduğunu söyledi.