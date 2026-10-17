Yeniçağ'ı haber kaynağınız olarak eklemek için tıklayın!

Kaynak: DHA

Menderes ilçesine bağlı Çakaltepe Mahallesi girişindeki Sahil Caddesi'nde yaşandı. ESHOT otobüsünden inerek yolun karşı tarafına geçmek isteyen Altun ailesine, M.A. (56) idaresindeki minibüs çarptı. Çarpmanın şiddetiyle aile fertleri yola savrulurken, çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine adrese çok sayıda sağlık ve jandarma ekibi sevk edildi.

ANNE VE BABA OLAY YERİNDE CAN VERDİ



Olay yerine ulaşan sağlık ekiplerinin yaptığı ilk kontrollerde, 60 yaşındaki Mehmet Hüseyin Altun ile 58 yaşındaki eşi Zeynep Altun’un hayatını kaybettiği belirlendi. Kazada ağır yaralanan oğulları Mehmet Ali Altun (30) ile 7 yaşındaki torunları Emir Altun ise olay yerindeki ilk müdahalenin ardından Menderes Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

Yaralılar, buradaki müdahalelerinin ardından İzmir Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile Dokuz Eylül Üniversitesi Hastanesi’ne sevk edildi.

SÜRÜCÜ GÖZALTINDA

Aileyi hayattan koparan minibüsün sürücüsü M.A. jandarma ekiplerince gözaltına alınırken, feci kazayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatıldı.