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İzmir Büyükşehir Belediyesinin toplu ulaşım sisteminde kullanılan elektronik ücret toplama altyapısının işletme, bakım, onarım ve yazılım hizmetleri için açtığı ihaleyi Vatan Partisi Genel Başkan Yardımcısı Ethem Sancak'ın ortağı olduğu şirket aldı.

Yaklaşık maliyeti 1 milyar 136 milyon 769 bin TL olarak açılan ihaleyi, Vatan Partisi Genel Başkan Yardımcısı Ethem Sancak'ın ortağı olduğu Asis Elektronik ve Bilişim Sistemleri Şirketi 818 milyon 750 bin TL ile aldı.

SÖZLEŞME 2031 YILINA DEK GEÇERLİ

Ege'de Sonssöz'den Berivan Kaya'nın haberine göre, sözleşme süresi 53 ay. Yani 2031 yılına kadar sistemi Asis Elektronik işletecek.

İhale otobüs, metro, tramvay, vapur, banliyö ve teleferik gibi kentin tüm toplu ulaşım hatlarında kullanılan İzmirim Kart ve Bilet 35 sisteminin işletilmesini ve teknik altyapısını kapsıyor.

Buna göre validatörler, sürücü kontrol panelleri, merkezi yazılım, veri tabanı, mobil ödeme sistemleri ve güvenlik altyapısı dahil olmak üzere elektronik ücret toplama sisteminin işletilmesi ve geliştirilmesi Sancak'ın şirketi tarafından gerçekleştirilecek.

Sözleşmenin imzalanmasının ardından 100 günlük hazırlık ve devir teslim süreci uygulanacak. Mevcut sistemin donanım, yazılım ve entegrasyonları yüklenici firmaya devredilecek.

Hazırlık sürecinin 45’inci gününden itibaren sistem geçiş testleri başlayacak ve İzmirim Kart, Bilet 35, Gittiğin Kadar Öde, Artı Para, Halk Taşıt ile EMV temassız banka ve kredi kartı ödemeleri gibi farklı kullanım senaryoları değerlendirilecek.

Asis Elektronik, 2 bin 852 validatör, 1975 sürücü kontrol paneli, 10 denetim cihazı ve 5 bin SAM kart temin edecek. Sistem ayrıca EMV temassız kredi kartı, QR kod ve NFC gibi yeni nesil dijital ödeme teknolojileriyle entegre edilecek.

Veri ihlali veya siber saldırı yaşanması halinde şirketin durumu idareye en geç 1 saat içerisinde bildirilmesi zorunlu olacak. Kritik sistem kesintisi, hatalı ücretlendirme ve yetkisiz erişim gibi durumlara en geç 30 dakika içerisinde müdahale edilmesi, arızanın en geç 3 saat içerisinde giderilmesi gerekiyor.

Sözleşmenin sona ermesi veya feshedilmesi halinde sistemin kaynak kodları, veri tabanı yapıları, API tanımları, lisansları ve teknik dokümantasyonu idareye devredilecek.

AK PARTİ'DEN VATAN PARTİSİ'NE GEÇMİŞTİ

Gençlik döneminde Türkiye İşçi Köylü Partisi'nde (TİKP) yer alan Sancak, daha sonra uzun süre AK Parti'de siyaset yapmıştı.

Sancak, AK Parti'de Merkez Karar ve Yönetim Kurulu'nda (MKYK) görev almıştı.

30 Mart 2022'de Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nde düzenlenen "Türkiye'nin güvenliği ve NATO" başlıklı konferansta, "Biz Amerika'nın desteğiyle iktidara geldik. Taç giyen baş akıllanır. One minute olayında rest çektik…" ifadelerini kullanması üzerine AK Parti'den kesin ihraç istemiyle İl Disiplin Kuruluna sevk edilmişti.

AK Parti'den istifa eden Sancak, 2022 yılının Aralık ayında Vatan Partisi'ne katılmıştı.

Sancak daha önce Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan için "Aşık oldum adama. Neferi olarak arkasından yürüdüm" ifadelerini kullanmıştı.