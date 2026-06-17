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Kaynak: AA / DHA / İHA

İzmir’de 2024 yılında yediği kumpir sonrası salmonella bakterisi nedeniyle hayatını kaybeden 60 yaşındaki Servet Polat’ın davasında karar çıktı. Mahkemenin, Polat’ın iki çocuğuna 50’şer bin lira manevi tazminat ödenmesine hükmetmesi, acılı ailede büyük tepkiye yol açtı.

İzmir 23. Asliye Hukuk Mahkemesi’nde görülen davada, Polat’ın çocukları Bahar Zeyrek ve Murat Polat’ın 500’er bin lira taleple açtığı dava kısmen kabul edildi. Mahkeme, iki kardeşe olay tarihi olan 28 Aralık 2024’ten itibaren işleyecek yasal faiziyle birlikte 50’şer bin lira manevi tazminat ödenmesine karar verdi.

Kararın ardından konuşan Bahar Zeyrek, verilen tazminatı yeterli bulmadıklarını belirterek, “Bizim amacımız para değil adalet. Bir annenin hayatı 50 bin lira olamaz. Bana milyonlar verseler annem geri gelmeyecek” sözleriyle tepkisini dile getirdi.

Annesinin herhangi bir hastalık nedeniyle değil, gıda zehirlenmesi sonucu hayatını kaybettiğini vurgulayan Zeyrek, olayın ardından psikolojik olarak büyük yıkım yaşadıklarını ve yaşamlarının tamamen değiştiğini söyledi.

Murat Polat da davadaki amaçlarının maddi kazanç olmadığını belirterek, kendisine verilecek tazminatı kimsesiz çocuklara bağışlamak istediğini ifade etti.

Ailenin avukatı Elif Ayyıldız ise verilen kararın olayın ağırlığıyla örtüşmediğini savunarak, gerekçeli kararın tebliğinin ardından dosyayı istinaf mahkemesine taşıyacaklarını açıkladı.

Öte yandan olayla ilgili ceza davası da sürüyor. İzmir 17. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen davada, kumpir satışı yapılan işletmenin sahibi ve çalışanı hakkında “taksirle ölüme ve yaralanmaya neden olma” ile “bozulmuş gıda ticareti” suçlarından hapis cezası talep ediliyor.

OLAY NASIL YAŞANDI?

Servet Polat, 28 Aralık 2024’te kızı ve torunuyla birlikte Buca’da bir işletmede kumpir yedikten sonra rahatsızlandı. Hastaneye başvurup taburcu edilen Polat, iki gün sonra evinde hayatını kaybetti.

Adli Tıp Kurumu raporunda ölüm nedeninin gıda zehirlenmesi olduğu belirtilirken, yapılan analizlerde kumpir numunesinde salmonella bakterisi tespit edildi.

Acılı aile, adalet arayışını sürdüreceklerini vurguladı.