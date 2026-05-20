İzmir Büyükşehir Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Dairesi Başkanlığı Gençlik Çalışmaları Şube Müdürlüğü, genç nesillerin iklim kriziyle mücadelede yenilikçi çözümler üretmesini sağlamak adına uluslararası düzeyde önemli bir başarıya imza attı. Bloomberg Philanthropies öncülüğünde yürütülen ve dünya genelinde 6 kıtadan 300 şehri kapsayan Gençlik İklim Eylemi Fonu programına İzmir de dahil edildi. Proje ile gençlerin yerel yönetim nezdindeki iklim eylemlerine doğrudan katılımı hedefleniyor.

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay’ın, gençlerin yönetimsel karar mekanizmalarında yer almasını destekleyen, sürdürülebilir ve iklim krizine dirençli bir kent oluşturma vizyonu ekseninde şekillenen program, genç kuşağı sadece fikir üreten değil, kentin geleceğini inşa eden aktif birer paydaş konumuna getirecek.

Kabul edilen program kapsamında İzmir Büyükşehir Belediyesi’ne toplamda 50 bin ABD doları tutarında bir fon sağlanacak. Belediye bünyesinde toplanan bu kaynak, 15-24 yaş aralığındaki gençlerin hazırlayacağı çevre ve iklim odaklı projelere aktarılacak. Yapılacak değerlendirmelerin ardından uygun bulunan projelere 1000 ila 5000 ABD doları arasında değişen mikro hibeler dağıtılacak.

İzmirli gençlerin liderliğinde hayata geçirilmesi planlanan çalışmaların öncelikli olarak şu tematik alanlarda yoğunlaşması bekleniyor:

Sürdürülebilir ulaşım alternatifleri,

Geri dönüşüm sistemleri ve atık yönetimi,

Kent bostanları ile kentsel tarım uygulamaları,

İklim krizi farkındalık çalışmaları,

Su kaynaklarının korunması ve su tasarrufu,

Aşırı sıcak dalgalarıyla mücadele,

Çevre eğitimi ve yeşil altyapı çözümleri.

Gençlik İklim Eylemi Fonu, yeni neslin yerel yönetimlerle ortaklaşa hareket ederek çevre sorunlarına doğrudan müdahale etmesini amaçlıyor. Programın ilerleyen süreçlerinde İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından gençlere yönelik açık çağrılar yayınlanacak, ortak tasarım atölyeleri ile fikir geliştirme kampları organize edilecek. Seçilerek fon almaya hak kazanan projeler, belediyenin lojistik ve kurumsal desteğiyle kent genelinde uygulamaya konulacak.