Yeniçağ'ı haber kaynağınız olarak eklemek için tıklayın!

01.30 sıralarında ilçede bulunan Cihangir Parkı'nda meydana gelen olayda, iddiaya göre, Osman K., 4 çocuk tarafından darbedilip, içerisinde 5 bin lira olan cüzdanıyla altın bilekliğinin gasbedildiği şikayetiyle polis merkezine başvurdu.

Başvuru sonrası harekete geçen Buca İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, kamera incelemesi ve saha araştırması sonucunda olayı E.K. (16), S.S. (14), M.A. (15) ve N.Ç.’nin (16) gerçekleştirdiğini tespit etti.

Polisin, Konak ilçesindeki farklı adreslere yaptığı operasyonlarda 4 şüpheli çocuk gözaltına alındı. Şüphelilerin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü belirtildi.

Öte yandan, güvenlik kameralarına yansıyan görüntülerde; darp olayının ardından şüphelilerin bölgeden uzaklaştıkları ve gittikleri bir markette parayı aralarında bölüşüp alışveriş yaptıktan sonra ayrıldıkları yer alıyor.