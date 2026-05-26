Mutlak butlan kararı sonrası Cumhuriyet Halk Partisi Genel Merkezi’nde görev yapan 24 çalışanın işine son verildiği ileri sürüldü.

T24'ün haberine göre teknik ofisten üye kabul birimine kadar birçok farklı departmanda çalışan personelin görevine son verildi. Parti kulislerinde, bayram sonrasında işten çıkarmaların devam edebileceği yönünde değerlendirmeler yapıldığı öne sürüldü.

Yönetim değişikliğinin ardından genel merkez binasında bazı ofislerin girişlerindeki isim tabelalarının da indirildiği belirtildi.

“TEK TELEFONLA GÖREVİME SON VERİLDİ”

İşten çıkarılan isimler arasında Cumhurbaşkanlığı Aday Ofisi Medya ve İletişim biriminde çalışan Çimen Çetin’in de bulunduğu ifade edildi. Çetin, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda görevine tek bir telefonla son verildiğini belirterek yeni yönetime tepki gösterdi.

Paylaşımında “Cumhurbaşkanlığı Aday Ofisi Medya ve İletişim birimindeki görevime yeni yönetimin talimatının ardından gelen tek bir telefon ile son verildi” ifadelerini kullanan Çetin, yaşanan sürece ilişkin eleştirilerde bulundu.