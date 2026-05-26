Balıkesir’de narkotik ekiplerinin düzenlediği operasyonda, cips paketlerine saklanmış yüklü miktarda uyuşturucu ham maddesi bulundu.
Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu ticaretine yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında şüpheli bir otomobili durdurdu. Araçta narkotik köpeği “Yaşa” eşliğinde detaylı arama yapıldı.
NARKOTİK KÖPEĞİ BULDU
Yapılan aramada market poşeti içerisindeki atıştırmalık ürünlerin arasına gizlenmiş cips paketleri dikkat çekti. Paketlerde yapılan kontrolde toplam 2 kilo 64 gram sentetik uyuşturucu ham maddesi ele geçirildi.
Operasyon kapsamında gözaltına alınan şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Mahkemeye çıkarılan zanlı tutuklanarak cezaevine gönderildi.