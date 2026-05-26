Fenerbahçe başkan adayı Hakan Safi, seçim çalışmaları kapsamında Fener Kongre Üyeleri Platformu üyeleriyle bir araya geldi.

Faruk Ilgaz Tesisleri’nde gerçekleştirilen buluşmada dikkat çeken açıklamalarda bulunan Safi, kulübün ekonomik hedeflerinden transfer planlarına kadar birçok konuda iddialı mesajlar verdi.

'1 MİLYAR EURO GELİR HEDEFİMİZ VAR'

Fenerbahçe’nin ekonomik gücünü büyüteceklerini söyleyen Hakan Safi, sarı lacivertli kulübün gelirlerini dev seviyeye taşıyacaklarını ifade etti.

Safi, “Bizler sadece ortaya para koymaya değil akıl koymaya da geliyoruz. Fenerbahçemize nasıl kaynak sağlayacağımızı çok şekilde açıklayacağız. 350 milyon Euro olan gelirleri önce 500 milyon sonra da hep beraber 1 milyar Euro’ya çıkaracağız” dedi.

AZİZ YILDIRIM'A ÇAĞRI: 'HODRİ MEYDAN'

Seçimin “er meydanı” olduğunu söyleyen Safi rakibi Aziz Yıldırım'a açık çağrıda bulundu.

“Hodri meydan” diyen Safi, “Kim neyi ne kadar yapacaksa çıksın açıkça söylesin. Böylelikle sandığa gelen Fenerbahçelinin kafasındaki soru işaretleri bitsin. Bizler sadece ortaya para koymaya değil akıl koymaya da geliyoruz. Fenerbahçemize nasıl kaynak sağlayacağımızı da çok şekilde açıklayacağız"” ifadelerini kullandı.

'GELECEK SEZON FENERBAHÇE MUTLAKA ŞAMPİYON OLACAK'

Şampiyonluk sözü de veren başkan adayı, “12 yıldır şampiyon olamıyoruz ama bunun 13 yıla çıkmasına asla izin vermeyeceğim. Gelecek sezon Fenerbahçe mutlaka şampiyon olacak” şeklinde konuştu.

EUROLEAGUE TEPKİSİ

Final Four’daki hakem yönetimine de sert tepki gösteren Safi, “EuroLeague’e muhtaç değiliz. Fenerbahçe oraya değer katıyor.” sözleriyle organizasyona da sert mesaj gönderdi.

'SAMANDIRA’DA RAHATLIK DÖNEMİ BİTECEK'

Safi ayrıca takım üzerindeki kontrolü tamamen sağlayacaklarını belirterek, “Fenerbahçe’de rahatlık dönemi 8 Haziran sabahı itibarıyla sona erecek. Samandıra’ya tam anlamıyla hakim olacağız” dedi.