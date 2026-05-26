İzmir’in Narlıdere ilçesinde 2018 yılında inşaat şantiyesinde ölü bulunan Dorukhan Büyükışık soruşturmasında firari şüpheli yakalandı. Hakkında yakalama kararı bulunan inşaat sorumlusu Y.A., jandarma ekiplerinin düzenlediği operasyonla gözaltına alındı.

Narlıdere ilçesinde 13 Mayıs 2018’de yaşanan olay sonrası yürütülen soruşturmayı yeniden ele alan İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı’nın oluşturduğu özel ekip, dosya kapsamında çalışmalarını sürdürüyor.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, bir süredir yurt dışında olduğu belirlenen Y.A.’nın Türkiye’ye giriş yaptığını tespit etti. Bunun üzerine düzenlenen operasyonla yakalanan şüphelinin jandarmadaki işlemlerinin devam ettiği öğrenildi.

DOSYADA ÇOK SAYIDA TUTUKLAMA YAPILMIŞTI

Dorukhan Büyükışık’ın cansız bedeni yıllar önce bir inşaat şantiyesinde bulunmuş, olay ilk etapta intihar olarak değerlendirilmişti. Ancak ailenin itirazları ve yeniden yürütülen soruşturma kapsamında dosya farklı bir boyut kazanmıştı.

Soruşturma kapsamında “kasten öldürme”, “delilleri yok etme” ve “yalan tanıklık” suçlamalarıyla çok sayıda kişi hakkında işlem başlatılmıştı. Geçtiğimiz günlerde İzmir merkezli 9 ilde düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda 23 şüpheli gözaltına alınmış, şüpheliler daha sonra tutuklanarak cezaevine gönderilmişti.