İzmir’in Bornova ilçesinde ATV aracıyla drift yapan sürücüye yüksek miktarda para cezası uygulandı.

Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü’ne bağlı sivil ekipler, 35 ARD 440 plakalı ATV sürücüsünün 4. Sanayi 129/13 Sokak üzerinde drift yaptığını tespit etti. Yapılan çalışmalar sonucunda yakalanan Y.O. (34) hakkında Karayolları Trafik Kanunu kapsamında işlem başlatıldı.

Denetimlerde sürücünün geçerlilik süresi dolmuş ehliyetle araç kullandığı da belirlendi. Sürücüye drift yapmak, trafik güvenliğini tehlikeye atmak, süresi dolmuş sürücü belgesiyle araç kullanmak ve kamunun huzurunu bozmak gerekçeleriyle toplam 146 bin 712 TL idari para cezası uygulandı.

Ayrıca sürücünün ehliyetine 60 gün süreyle el konulduğu bildirildi.

Polis ekipleri, şüpheli hakkında Türk Ceza Kanunu’nun 179/2 maddesi kapsamında adli işlem yapılması için Bornova Polis Merkezi Amirliği’ne sevk etti.