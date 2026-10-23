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Kaynak: DHA

İzmir Buca Seyhan Mahallesi'nde kereste ve sunta türü malzemelerin bulunduğu bir depoda sabaha karşı yangın çıktı.

Alevler kısa sürede büyüyerek depoyu sardı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri geldi.

Çok sayıda itfaiye ekibinin alevlere müdahale ettiği sırada deponun sac çatısı çöktü. Yangın, ekiplerin yoğun çalışmasıyla kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangında şans eseri ölen ya da yaralanan olmazken depo kullanılamaz hale geldi. Ekiplerin soğutma çalışmaları devam ederken, yangının çıkış nedenine ilişkin incelemeler sürüyor.