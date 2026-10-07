Ülke genelinde ve yakın çevrelerde son haftalarda farklı büyüklüklerde sarsıntılar kaydedildi.
Ege ve Akdeniz beşik gibi: İşte Türkiye’nin deprem günlüğü
Son günlerde Akdeniz ve Ege çevresinde peş peşe yaşanan depremler paniğe neden oldu. Kandilli Rasathanesi'nin paylaştığı son verilere göre hangi bölgeler sarsıldı? İşte Adana, Denizli ve Ege'deki hareketliliğin tüm detayları...Utku Beycan
Anadolu’da yaşanan depremler özellikle Akdeniz ve Ege çevresinde yoğunlaşırken Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi, söz konusu sarsıntıların detaylarını paylaştı.
Kandilli Rasathanesi’nin aktardığı verilere göre son bir haftada gerçekleşen depremlerin zamanı, konumu, büyüklüğü ve derinliği şu şekilde:
Akdeniz: 29 Eylül 2026 tarihinde, saat 10.10.13 TSİ'de, 3.6 büyüklüğünde ve 26.0 km derinlikte kaydedildi.
Midilli Adası (Ege Denizi): 30 Eylül 2026 tarihinde, saat 14.00.15 TSİ'de, 3.9 büyüklüğünde ve 7.2 km derinlikte yaşandı.
Yunanistan: 1 Ekim 2026 tarihinde, saat 16.02.59 TSİ'de, 3.6 büyüklüğünde ve 7.0 km derinlikte meydana geldi.
Girit Adası (Akdeniz): 4 Ekim 2026 tarihinde, saat 03.48.40 TSİ'de, 4.1 büyüklüğünde ve 6.1 km derinlikte ölçüldü.
Ayvacık-Saimbeyli (Adana): 4 Ekim 2026 tarihinde, saat 14.19.22 TSİ'de, 4.8 büyüklüğünde ve 5.0 km derinlikte kaydedildi.
Ayvacık-Saimbeyli (Adana): 4 Ekim 2026 tarihinde, saat 14.36.23 TSİ'de, 4.8 büyüklüğünde ve 5.0 km derinlikte tekrar yaşandı.
Ayvacık-Saimbeyli (Adana): 4 Ekim 2026 tarihinde, saat 14.43.20 TSİ'de, 5.1 büyüklüğünde ve 5.0 km derinlikte kaydedildi.
Ayvacık-Saimbeyli (Adana): 4 Ekim 2026 tarihinde, saat 19.00.24 TSİ'de, 4.3 büyüklüğünde ve 6.3 km derinlikte meydana geldi.
Ayvacık-Saimbeyli (Adana): 4 Ekim 2026 tarihinde, saat 20.28.11 TSİ'de, 4.4 büyüklüğünde ve 5.0 km derinlikte ölçüldü.
Akoluk-Feke (Adana): 5 Ekim 2026 tarihinde, saat 01.51.29 TSİ'de, 4.1 büyüklüğünde ve 5.0 km derinlikte kaydedildi.
Girit Adası (Akdeniz): 7 Ekim 2026 tarihinde, saat 02.43.56 TSİ'de, 4.1 büyüklüğünde ve 2.1 km derinlikte yaşandı.
Girit Adası (Akdeniz): 7 Ekim 2026 tarihinde, saat 02.50.34 TSİ'de, 4.2 büyüklüğünde ve 5.0 km derinlikte kaydedildi.
Yukarıdağdere-Honaz (Denizli): 7 Ekim 2026 tarihinde, saat 05.56.37 TSİ'de, 4.0 büyüklüğünde ve 1.3 km derinlikte meydana geldi.
Yukarıdağdere-Honaz (Denizli): 7 Ekim 2026 tarihinde, saat 06.26.51 TSİ'de, 3.8 büyüklüğünde ve 6.3 km derinlikte ölçüldü.
Girit Adası (Akdeniz): 7 Ekim 2026 tarihinde, saat 11.16.18 TSİ'de, 3.7 büyüklüğünde ve 5.0 km derinlikte kaydedildi.