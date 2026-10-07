Yeniçağ Gazetesi
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Anasayfa Gündem Ege ve Akdeniz beşik gibi: İşte Türkiye’nin deprem günlüğü

Ege ve Akdeniz beşik gibi: İşte Türkiye’nin deprem günlüğü

Son günlerde Akdeniz ve Ege çevresinde peş peşe yaşanan depremler paniğe neden oldu. Kandilli Rasathanesi'nin paylaştığı son verilere göre hangi bölgeler sarsıldı? İşte Adana, Denizli ve Ege'deki hareketliliğin tüm detayları...

Utku Beycan Utku Beycan
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Ege ve Akdeniz beşik gibi: İşte Türkiye’nin deprem günlüğü - Resim: 1

Ülke genelinde ve yakın çevrelerde son haftalarda farklı büyüklüklerde sarsıntılar kaydedildi.

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Ege ve Akdeniz beşik gibi: İşte Türkiye’nin deprem günlüğü - Resim: 2

Anadolu’da yaşanan depremler özellikle Akdeniz ve Ege çevresinde yoğunlaşırken Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi, söz konusu sarsıntıların detaylarını paylaştı.

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Ege ve Akdeniz beşik gibi: İşte Türkiye’nin deprem günlüğü - Resim: 3

Kandilli Rasathanesi’nin aktardığı verilere göre son bir haftada gerçekleşen depremlerin zamanı, konumu, büyüklüğü ve derinliği şu şekilde:

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Ege ve Akdeniz beşik gibi: İşte Türkiye’nin deprem günlüğü - Resim: 4

Akdeniz: 29 Eylül 2026 tarihinde, saat 10.10.13 TSİ'de, 3.6 büyüklüğünde ve 26.0 km derinlikte kaydedildi.

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Ege ve Akdeniz beşik gibi: İşte Türkiye’nin deprem günlüğü - Resim: 5

Midilli Adası (Ege Denizi): 30 Eylül 2026 tarihinde, saat 14.00.15 TSİ'de, 3.9 büyüklüğünde ve 7.2 km derinlikte yaşandı.

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Ege ve Akdeniz beşik gibi: İşte Türkiye’nin deprem günlüğü - Resim: 6

Yunanistan: 1 Ekim 2026 tarihinde, saat 16.02.59 TSİ'de, 3.6 büyüklüğünde ve 7.0 km derinlikte meydana geldi.

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Ege ve Akdeniz beşik gibi: İşte Türkiye’nin deprem günlüğü - Resim: 7

Girit Adası (Akdeniz): 4 Ekim 2026 tarihinde, saat 03.48.40 TSİ'de, 4.1 büyüklüğünde ve 6.1 km derinlikte ölçüldü.

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Ege ve Akdeniz beşik gibi: İşte Türkiye’nin deprem günlüğü - Resim: 8

Ayvacık-Saimbeyli (Adana): 4 Ekim 2026 tarihinde, saat 14.19.22 TSİ'de, 4.8 büyüklüğünde ve 5.0 km derinlikte kaydedildi.

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Ege ve Akdeniz beşik gibi: İşte Türkiye’nin deprem günlüğü - Resim: 9

Ayvacık-Saimbeyli (Adana): 4 Ekim 2026 tarihinde, saat 14.36.23 TSİ'de, 4.8 büyüklüğünde ve 5.0 km derinlikte tekrar yaşandı.

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Ege ve Akdeniz beşik gibi: İşte Türkiye’nin deprem günlüğü - Resim: 10

Ayvacık-Saimbeyli (Adana): 4 Ekim 2026 tarihinde, saat 14.43.20 TSİ'de, 5.1 büyüklüğünde ve 5.0 km derinlikte kaydedildi.

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Ege ve Akdeniz beşik gibi: İşte Türkiye’nin deprem günlüğü - Resim: 11

Ayvacık-Saimbeyli (Adana): 4 Ekim 2026 tarihinde, saat 19.00.24 TSİ'de, 4.3 büyüklüğünde ve 6.3 km derinlikte meydana geldi.

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Ege ve Akdeniz beşik gibi: İşte Türkiye’nin deprem günlüğü - Resim: 12

Ayvacık-Saimbeyli (Adana): 4 Ekim 2026 tarihinde, saat 20.28.11 TSİ'de, 4.4 büyüklüğünde ve 5.0 km derinlikte ölçüldü.

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Ege ve Akdeniz beşik gibi: İşte Türkiye’nin deprem günlüğü - Resim: 13

Akoluk-Feke (Adana): 5 Ekim 2026 tarihinde, saat 01.51.29 TSİ'de, 4.1 büyüklüğünde ve 5.0 km derinlikte kaydedildi.

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Ege ve Akdeniz beşik gibi: İşte Türkiye’nin deprem günlüğü - Resim: 14

Girit Adası (Akdeniz): 7 Ekim 2026 tarihinde, saat 02.43.56 TSİ'de, 4.1 büyüklüğünde ve 2.1 km derinlikte yaşandı.

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Ege ve Akdeniz beşik gibi: İşte Türkiye’nin deprem günlüğü - Resim: 15

Girit Adası (Akdeniz): 7 Ekim 2026 tarihinde, saat 02.50.34 TSİ'de, 4.2 büyüklüğünde ve 5.0 km derinlikte kaydedildi.

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Ege ve Akdeniz beşik gibi: İşte Türkiye’nin deprem günlüğü - Resim: 16

Yukarıdağdere-Honaz (Denizli): 7 Ekim 2026 tarihinde, saat 05.56.37 TSİ'de, 4.0 büyüklüğünde ve 1.3 km derinlikte meydana geldi.

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Ege ve Akdeniz beşik gibi: İşte Türkiye’nin deprem günlüğü - Resim: 17

Yukarıdağdere-Honaz (Denizli): 7 Ekim 2026 tarihinde, saat 06.26.51 TSİ'de, 3.8 büyüklüğünde ve 6.3 km derinlikte ölçüldü.

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Ege ve Akdeniz beşik gibi: İşte Türkiye’nin deprem günlüğü - Resim: 18

Girit Adası (Akdeniz): 7 Ekim 2026 tarihinde, saat 11.16.18 TSİ'de, 3.7 büyüklüğünde ve 5.0 km derinlikte kaydedildi.

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