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Kaynak: Haber Merkezi

2024 senesindeki yerel seçimde CHP'nin adayı olarak İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı seçilen Cemil Tugay, 18 Haziran'da partisinden istifa ederken görevine bağımsız olarak devam edeceğini açıklamıştı.

Bir hafta sonra açıklama yapan Tugay, "Özgür Özel dışında bir grupla hareket etmem söz konusu değil" demiş, yeni bir 'siyasi oluşuma' ihtiyaç duyulduğunu belirterek "Özel grubuyla hareket edeceğim ve kuracakları partide yer alacağım" sözlerini sarf etmişti.

AK Parti'ye geçeceği konuşulan Tugay, geçen hafta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile görüşmüştü. Cemil Tugay'ın çarşamba günü gerçekleşecek AK Parti grup toplantısında AK Parti'ye katılması ve rozetini Erdoğan'ın takması bekleniyor.

YENİ Parti İzmir Milletvekili Tuncay Özkan, çarşamba günü AK Parti'ye geçmesi beklenen İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay'ı protesto etmek için vatandaşları İlk Kurşun anıtının önüne çağırdı.

TUNCAY ÖZKAN’DAN TUGAY’A PROTESTO ÇAĞRISI

Cemil Tugay'a tepki gösteren Tuncay Özkan, Tugay'a karşı protesto çağrısı yaptı. Özkan, yurttaşları çarşamba saat 19.00'da İlk Kurşun anıtına çağırdı.

Sosyal medya hesabından video paylaşan Özkan, "Cemil Tugay'ın AK Parti'ye geçişini protesto etmek için çarşamba günü 19.00'da İlk Kurşun anıtı önünde buluşuyoruz. Hep birlikte İzmir'e ve irademize sahip çıkacağız" sözlerini sarf etti.

ADD DE BASIN AÇIKLAMASI YAPACAK

Atatürkçü Düşünce Derneği (ADD) de yarın saat 19.00'da İlk Kurşun anıtı önünde yapılacak basın toplantısına yurttaşları davet etti.